Italienisches Duo siegt vor Gut-Behrami - Weidle schwach

Marta Bassino und Federica Brignone spuckten Lara Gut-Behrami bei der zweiten Abfahrt am Samstag in die Suppe - die Lokalmatadorin musste sich nach ihrem Vortagessieg in Cans-Montana dem italienischen Duo geschlagen geben.

Strahlte natürlich nach ihrem Abfahrtssieg: Die Italienerin Marta Bassino. IMAGO/GEPA pictures