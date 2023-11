Italienischer Wettskandal zieht Kreise: Auch gegen Florenzi wird ermittelt

Der Wettskandal um illegale Sportwetten in Italien zieht immer mehr Kreise. Nun wird gegen einen weiteren italienischen Nationalspieler ermittelt: Alessandro Florenzi von der AC Mailand.

Wegen des Vorwurfs von illegalen Sportwetten habe die Staatsanwaltschaft von Turin nun auch gegen Florenzi Ermittlungen aufgenommen, berichteten italienische Medien am Mittwochabend. Der 32-jährige Außenspieler soll demnach bereits in den nächsten Tagen von der Staatsanwaltschaft in Turin vernommen werden.

Vierter Fall nach Tonali, Zaniolo und Fagioli

Bereits seit Oktober erschüttert der Wettskandal den italienischen Fußball. Damals war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft von Turin sowie der italienische Fußballverband (FIGC) wegen des Vorwurfs illegaler Wetten gegen die Nationalspieler Sandro Tonali von Newcastle United und Nicolo Zaniolo von Aston Villa sowie Nicolo Fagioli von Juventus Turin ermittelt. Alle drei stehen unter Verdacht, an illegalen Online-Sportwetten beteiligt gewesen zu sein.

Als erste Konsequenz wurde Tonali bereits für zehn Monate gesperrt und muss sich einer Therapie unterziehen. Fagioli und Zaniolo kooperieren indes italienischen Medienberichten zufolge mit den Behörden. Fagioli bestreitet, auf Spiele der eigenen Mannschaft gewettet zu haben. Zaniolo wiederum räumte offenbar zwar mittlerweile ein, Poker und Blackjack auf illegalen Plattformen gespielt, bestreitet aber, auf Fußball gewettet zu haben. Beide erhoffen sich durch ihre Mitarbeit bei der Aufklärung offenbar geringere Strafen.

Hat Florenzi nicht auf Fußballspiele gewettet?

Im Fall von Florenzi soll es ersten Berichten zu Folge um Vorwürfe ähnlich wie im Fall von Zaniolo gehen; also nicht um den Vorwurf, auf Fußballspiele gewettet zu haben, was Florenzi ebenfalls eine geringere Strafe einbringen könnte.

Spielern ist es verboten, in Sportarten zu wetten, in denen sie selbst aktiv sind. Aber auch die Teilnahme an anderen Formen von Glücksspiel ist untersagt.