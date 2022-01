Italienische Pläne mit Bella Kotchap: Bochum schiebt einen Riegel vor

Nach Berichten aus Italien soll sich Bochums Abwehrhüne Armel Bella Kotchap mit einem Klub der Serie A einig sein. Einen Transfer im Winter schließt der VfL Bochum kategorisch aus.

Logisch, dass der athletische Verteidiger aus dem Bochumer Talentwerk längst das Interesse geweckt hat von Klubs hierzulande und auch international. Im Dezember erst ist Bella Kotchap 20 geworden, spielt in der deutschen U-21-Nationalmannschaft und hat schon mehr als 60 Einsätze in deutschen Profiligen hinter sich.

Eine Menge Potenzial bringt der Innenverteidiger mit, in der Aufstiegs-Saison war er eine feste Größe und hat sich zuletzt auch wieder in der Startelf festgespielt. Gegen den 1. FC Köln am Samstagabend jedenfalls ist er fest eingeplant als Partner von Maxim Leitsch im Zentrum der Bochumer Viererkette.

Ihn jetzt abzugeben, spielt in unseren aktuellen Überlegungen keine Rolle. Sebastian Schindzielorz über Armel Bella Kotchap

Nicht neu ist, dass viele Interessenten den Weg des Verteidigers intensiv beobachten. Logisch: Er ist physisch stark, schnell, robust und hat als Youngster schon reichlich Erfahrungen gesammelt. Deutsche Klubs haben "ABK" auf dem Zettel, Interessenten auf der Insel und in Italien gibt es ebenso. Nach aktuellen Berichten aus Italien soll Udinese Calcio sogar mit dem Spieler selbst einig sein, der in der Vergangenheit von seinem Vater Cyrille Bella beraten wurde, und sogar einen Transfer noch im Januar anstreben.

Allerdings besitzt Bella Kotchap in Bochum einen Vertrag bis 2024 ohne Ausstiegsklausel. "Er ist ein wichtiger Spieler des VfL Bochum, und wir sind von seinem Potenzial überzeugt", betont Sportvorstand Sebastian Schindzielorz. "Ihn jetzt abzugeben, spielt in unseren aktuellen Überlegungen keine Rolle."

Bochum also schiebt den Riegel vor, einen schnellen Transfer wird es nach Lage der Dinge nicht geben. Das ist nachvollziehbar, denn der VfL besitzt die große Chance, auch ein zweites Jahr in der Bundesliga zu erleben und wird sich natürlich nicht darauf einlassen, den Kader zu schwächen, selbst wenn es eine Millionen-Entschädigung gäbe.

Einige Kandidaten für Wechsel in dieser Transferphase

Das Wechselverbot gilt freilich nicht für alle Spieler, denn natürlich gibt es auch Profis, die im bisherigen Verlauf der Saison keine Rolle spielten, insofern könnte sich der Kader des VfL noch ein wenig verkleinern.

Kandidaten für einen Wechsel noch in dieser Transferphase wären zum Beispiel Tom Weilandt, Saulo Decarli und Raman Chibsah. Oder auch Silvere Ganvoula, weil mit Sebastian Polter und Jürgen Locadia die Position des zentralen Angreifers ausreichend besetzt ist.