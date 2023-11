Italien zittert, Polen ebenso: So qualifizieren sich die Teams für die EM

Neben Gastgeber Deutschland haben sich bislang elf weitere Nationen ihr Ticket für die Europameisterschaft 2024 gesichert. An den letzten beiden Spieltagen der EM-Quali zittern unter anderem Italien, Kroatien und Polen noch um die EM-Teilnahme. Wer sich wie qualifiziert.

Belgien, England, Frankreich, Österreich, Portugal, Schottland, Spanien, die Türkei, Ungarn, die Slowakei, Albanien und natürlich Gastgeber Deutschland sind für das Turnier im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli) sicher qualifiziert. Bis auf drei Teilnehmer werden alle weiteren nach der Länderspielpause feststehen.

Aus jeder der zehn Gruppen qualifizieren sich die jeweils der Erst- und Zweitplatzierte für die EM, damit sind zusätzlich zu Gastgeber Deutschland 21 Startplätze vergeben. Die drei restlichen Tickets werden in den Play-offs im März zwischen den besten noch verbliebenen Teams aus der Nations League ausgespielt.

Die Ausgangslage vor dem 9. beziehungsweise 10. Spieltag könnte in den verschiedenen Gruppen unterschiedlicher kaum sein. In Gruppe A ist beispielsweise die Sachlage klar: Spanien und Schottland sind sicher bei der EM dabei, Norwegen nicht - noch nicht zumindest. Das Team um Erling Haaland hat noch Minimalchancen, sich sein Ticket über die Play-offs zu sichern, muss aber auf Schützenhilfe hoffen.

In Gruppe B ist Frankreich als Gruppenerster fix, als zweites Team könnten die Niederlande am Samstag die EM-Teilnahme perfekt machen. Mit einem Sieg gegen Irland (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wäre die Elftal nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Spätestens am letzten Spieltag gegen Gibraltar (Dienstag, 20.45 Uhr) könnten die Niederlande alles klarmachen. Griechenland (Platz 3, nur noch ein Spiel gegen Frankreich) hat die Quali nicht mehr in der eigenen Hand.

EM 2024: So qualifiziert sich Italien

Verpasst der amtierende Europameister womöglich die direkte Qualifikation? Italien muss in Gruppe C zwar zittern, kann aber selbst über sein Schicksal entscheiden. Mit einem Sieg gegen Nordmazedonien (Freitag, 20.45 Uhr) würde die Squadra Azzurra (zehn Punkte aus sechs Spielen, Platz 3) an der dann punktgleichen Ukraine (13 Punkte aus sieben Spielen, Platz 2) vorbeiziehen, da Italien den ersten direkten Vergleich gewonnen hat.

So oder so fällt die Entscheidung aber erst am letzten Spieltag, wenn die Ukraine und Italien ihr Rückspiel in Leverkusen bestreiten. Bei einem italienischen Sieg gegen Nordmazedonien würde der Mannschaft von Luciano Spalletti ein Unentschieden im Duell mit der Ukraine für die EM-Teilnahme reichen. Gewinnt Italien aber nicht gegen Nordmazedonien, würde sich wiederum die Ukraine mit mindestens einem Remis das EM-Ticket sichern. England ist als Tabellenführer bereits durch.

In Gruppe D ist ebenfalls der Spitzenreiter, die Türkei, bereits sicher qualifiziert. Dahinter wird es zwischen den mit zehn Zählern punktgleichen Wales (Platz 2) und Kroatien (Platz 3) spannend. Der direkte Vergleich geht an die Waliser (1:1 und 2:1), bereits am 9. Spieltag könnte also die Entscheidung fallen, wenn Wales am Samstag gegen Armenien (15 Uhr) gewinnt und Kroatien gegen Lettland (18 Uhr) verliert.

In diesem Fall wäre Kroatien immerhin die Play-off-Teilnahme sicher. Sollten beide Teams am 9. Spieltag punkten, wird es in den Abschlussspielen spannend, wenn am Dienstag Kroatien Armenien empfängt und Wales die Türkei. Außenseiterchancen hat auch Armenien, müsste dafür aber beide Spiele gewinnen.

Polen unter Druck - keine Spannung in Gruppe F

Am Freitag fiel in Gruppe E die erste Entscheidung. Albanien reichte ein 1:1 in Moldawien, um sich das EM-Ticket zu sichern. Die Albaner haben damit 14 Punkte und damit einen der ersten beiden Plätze sicher. Tschechien kann am Abend nachziehen, braucht dafür aber im direkten Duell bei Verfolger Polen drei Punkte - andernfalls fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Polen jedenfalls braucht ohne Wenn und Aber einen Sieg, da man bereits ein Spiel mehr absolviert hat und am letzten Spieltag nurmehr Zuschauer sein wird. Siegen die Polen, dann müssten Tschechien und Moldau im direkten Duell remis spielen. Gewännen die Tschechen, dann hätten sie einen Punkt mehr als Polen, gäbe es einen Sieg der Moldauer, dann wären diese zwar punktgleich mit Polen, hätten aber den direkten Vergleich für sich entschieden (3:2, 1:1).

Für die polnische Nationalmannschaft um Kapitän Robert Lewandowski wird es in der EM-Quali eng. IMAGO/Newspix

Deutlich weniger Spannung ist in Gruppe F geboten - gar keine, um genau zu sein. Belgien und Österreich stehen bereits als EM-Teilnehmer fest. Der Drittplatzierte Schweden hat keine Chance mehr, das Duo an der Tabellenspitze einzuholen.

Offen ist dagegen der Ausgang in Gruppe G. Ungarn ist mit 15 Punkten auf Platz 1 nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen, nachdem es in Bulgarien am Donnerstag spät noch einen Punkt holte. Montenegro rangiert auf Platz 3 mit zwei Zählern Rückstand auf die zweitplatzierten Serben. Aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs mit Montenegro reicht Serbien am letzten Spieltag gegen Bulgarien bereits ein Punkt, um alles klarmachen. Montenegro muss ohnehin parallel bei den bereits qualifizierten Ungarn gewinnen, um seine Minimalchance zu erhalten.

EM-Quali: Dreikampf in Gruppe H

Ebenfalls eng geht es in Gruppe H zur Sache, in der sich Slowenien (19 Punkte, Platz 1), Dänemark (19, Platz 2) und Kasachstan (15, Platz 3) um die beiden EM-Tickets balgen. Kasachstan hielt seine Chancen mit einem 3:1-Sieg über San Marino am Leben und kann sich am Montag in Slowenien für die Endrunde qualifizieren. Ob die Kasachen (18 Punkte) das in eigener Hand haben oder ob sie Schützenhilfe benötigen werden, wird sich nach dem Gipfeltreffen zwischen Dänemark (19 Punkte) und Slowenien (19) entscheiden.

Klar ist: Sollte es am Freitagabend in Dänemark einen Sieger geben, wäre dieser sicher bei der EM dabei. Bei einem Remis könnte Kasachstan, wenn Slowenien die Kasachen empfängt und Dänemark nach Nordirland reist, noch an einem der beiden Teams vorbeiziehen.

Gruppe I: Schweiz muss noch warten

In Gruppe I muss die Schweiz (16 Punkte, Platz 1) nach dem späten 1:1 gegen Israel vorerst warten, kann aber mit einem Sieg am Samstag (20.45 Uhr) gegen den Kosovo endgültig das EM-Ticket lösen. Rumänien (16, Platz 2) wiederum würde bei einem Erfolg gegen Israel (12, Platz 3) zur gleichen Zeit ebenfalls das EM-Ticket buchen. Die Israelis müssen derweil zwingend die beiden letzten Spiele gewinnen, um sich die Chancen auf die ersten beiden Plätze zu erhalten. Nur noch geringe Restchancen hat der Kosovo (10, Platz 4).

Portugal steht nach neun Siegen aus neun Spielen als erster EM-Fahrer aus Gruppe J bereits fest, dahinter zog die Slowakei am Donnerstag das zweite EM-Ticket. Luxemburg, Island und Bosnien-Herzegowina haben noch Chancen über die Play-offs.