Italien sackt in die Play-offs ab - und Mancini spricht vom WM-Sieg

Gerade erst hat Italien als amtierender Europameister das direkte WM-Ticket verpasst und muss wie schon beim Drama im Jahr 2017 in die Play-offs abbiegen. Doch während die italienischen Gazetten wohl ihre knallharten Schlagzeilen vortippen, spricht Erfolgstrainer Roberto Mancini schon vom ganz großen Wurf.

Roberto Mancini hat dem Fußball in Italien den Erfolg zurückgebracht, das steht außer Frage. Der EM-Sieg im Sommer in Wembley (3:2 i.E. gegen England) sowie die zwischenzeitliche Weltrekordserie von 37 Länderspielen ohne Niederlage sind die größten Errungenschaften.

Doch seit vielen Wochen ist der Wurm drin, was sich ganz besonders in der so wichtigen WM-Qualifikation gezeigt hat - etwa beim 1:1 gegen Bulgarien, etwa beim 0:0 in der Schweiz (verschossener Jorginho-Elfmeter), etwa beim 1:1 gegen die Schweiz (verschossener Jorginho-Elfmeter) und nun am Montagabend ganz besonders beim 0:0 in Nordirland. Und weil die Schweizer selbst mit 4:0 gegen Bulgarien gewonnen haben, ist Italien noch in den K.-o.-Entscheid abgerutscht.

Ein Drama, das direkt die bösen Erinnerungen an 2017 weckt: Damals im November haben die Azzurri das Hinspiel in Schweden mit 0:1 verloren, nur um kurz darauf im eigenen Land nicht über ein 0:0 hinauszukommen. Gianluigi Buffon in Tränen - so das damalige Bild.

Mancini geht mit Optimismus voran

Nun geht es also wieder in die Play-offs, die dieses Mal im März 2022 steigen - und etwas anders ablaufen: Italien muss zunächst im Halbfinale (24./25. März) ein K.-o.-Spiel gewinnen, um dann wenige Tage später in einem Finale (28./29. März) eines von drei noch übrigen WM-Tickets zu ergattern (hier geht's zum genauen Modus). Zu einem Duell mit Cristiano Ronaldos Portugal oder Zlatan Ibrahimovics Schweden könnte es dabei theoretisch kommen.

Für Nationaltrainer Roberto Mancini ist die Sache aber so oder so klar, wie er im Gespräch mit "RAI Sport" mitgeteilt hat: "Momentan tun wir uns einfach schwer damit, Tore zu schießen - obwohl wir das Spiel bestimmen und die Initiative übernehmen. Wir können aber jetzt nichts daran ändern, den Umweg gehen zu müssen. Das ist schade, zumal wir diese Gruppe schon vor längerer Zeit hätten klarmachen müssen."

Ich glaube fest daran, dass wir auch weiterhin ein großes Team sind. Roberto Mancini

Dem Coach wird deswegen aber nicht angst und bange mit Blick auf die WM-Ticket-Entscheidung im Jahr 2022: "Wir müssen einfach nur dahin zurückfinden, was uns über eine lange Zeit ausgezeichnet hat. Wir werden uns einach akribisch auf März vorbereiten und dann selbstbewusst in die Play-offs gehen. Und dann werden wir unseren Platz bei der Weltmeisterschaft buchen - und dann hoffentlich auch das Turnier gewinnen. Denn ich glaube fest daran, dass wir auch weiterhin ein großes Team sind. Auch wenn das ein schwieriger Moment nun ist, weil wir die direkte Qualifikation, die wir quasi schon sicher in unserer Hand hatten, einfach weggeworfen haben."

Zum Thema: WM, Play-offs 2022: Auslosung, Termine, Teams, Modus