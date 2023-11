Italien nur in Topf vier: Die vier Töpfe für die EM-Auslosung

Die EM-Qualifikation ist fast abgeschlossen, und auch die Töpfe für die EM-Gruppenauslosung haben Form angenommen.

Am 2. Dezember werden in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost - hier die Bühne bei der Auslosung der EM-Qualifikation. IMAGO/Schüler

Am 2. Dezember um 18 Uhr (LIVE! bei kicker) wird in der Hamburger Elbphilharmonie der Spielplan der EM 2024 mit Leben gefüllt. Dann werden aus vier Töpfen mit jeweils sechs Nationen sechs Vierergruppen ausgelost. Doch wie werden diese Töpfe gebildet?

Deutschland ist als Gastgeber im ersten Topf gesetzt und geht damit einigen vermeintlichen Schwergewichten zunächst aus dem Weg. Sicher ist außerdem schon, dass die drei Teilnehmer, die sich über die Play-offs qualifizieren und erst nach der Auslosung feststehen werden, im vierten Topf landen.

Für die restlichen 21 Teilnehmer ist ausschließlich das Abschneiden in der EM-Qualifikation maßgeblich. Dafür bildet die UEFA ein gruppenübergreifendes Ranking, in dem Ergebnisse gegen etwaige Tabellensechste in den Quali-Gruppen nicht berücksichtigt werden. Die besten Mannschaften dieses Rankings landen neben Deutschland im ersten Topf, die nächstbesten im zweiten usw..

Konkret werden die fünf besten Gruppensieger dem ersten Topf zugeordnet, die vier weiteren Gruppensieger zusammen mit dem besten Gruppenzweiten dem zweiten, die sechs nächstbesten Gruppenzweiten dem dritten und die drei schwächsten Gruppenzweiten zusammen mit den Play-off-Gewinnern dem vierten Topf.

Die Play-offs bestehen aus drei Pfaden, in denen jeweils ein EM-Ticket vergeben wird. In Pfad A finden sich Polen, Wales und Estland sicher wieder. Der vierte Teilnehmer wird am kommenden Donnerstag zwischen Finnland, der Ukraine und Island ausgelost. Die zwei Mannschaften, die nicht in Pfad A gelost werden, starten gemeinsam mit Bosnien-Herzegowina und Israel in Pfad B. Zu guter Letzt setzt sich Pfad C noch aus Georgien, Griechenland, Kasachstan und Luxemburg zusammen. Weitere Details zu den Play-offs und Erläuterungen, welches Team wo spielt, lesen Sie hier.

Folgende Teams haben bereits Gewissheit:

TOPF 1: Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

TOPF 2: Österreich, Ungarn, Dänemark, Albanien, Rumänien, Türkei

TOPF 3: Niederlande, Schottland, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Kroatien

TOPF 4: Italien, Serbien, Schweiz, drei Play-off-Gewinner

Klar ist also unter anderem schon jetzt: Auf Portugal, Frankreich, Spanien, England und Belgien kann die DFB-Auswahl in der Gruppenphase nicht treffen, auf Ungarn, Österreich oder die Niederlande aber sehr wohl.

Knifflig könnte auch Topf 4 werden, wo sich mit Italien und der Schweiz zwei unangenehme Mannschaften wiederfinden. Dem DFB-Team könnte beispielsweise eine Gruppe mit Österreich, Kroatien und Italien drohen - oder auch eine mit der Türkei, den Niederlanden und der Schweiz.