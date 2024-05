Italien muss auf Acerbi verzichten - Rückt Gatti nach?

Die Nationalmannschaft Italiens muss bei der Europameisterschaft in Italien auf eine erfahrene Defensivstütze verzichten.

Der Titelverteidiger wird ohne Francesco Acerbi zur EM reisen. Der 36-jährige Innenverteidiger fällt bei den Kontinentalmeisterschaften wegen einer anhaltenden Schambeinentzündung aus. Acerbi, jüngst Meister mit Inter Mailand geworden, hat bislang 34 Länderspiele für Italien bestritten und dabei ein Tor erzielt. Er stand auch im Kader der Europameister-Mannschaft von 2021, die im Finale von London Gastgeber England im Elfmeterschießen bezwang. In der Serie A hat Acerbi, der auch schon für Chievo, Milan, Sassuolo und Lazio spielte, satte 382 Einsätze gesammelt.

zum Thema Auch Fagioli steht nach Wettskandal im vorläufigen EM-Kader Italiens

Für den frei gewordenen Platz in der Defensive der Squadra Azzurra, die am Freitag ihr EM-Trainingslager in Coverciano beginnt, wird Nationaltrainer Luciano Spalletti voraussichtlich Federico Gatti von Rekordchampion Juventus Turin nominieren. Der 25-jährige Gatti bringt deutlich weniger Erfahrung mit ins Aufgebot der Azzurri, hat erst drei Länderspiele bestritten.

Italien trifft bei der EM in der schweren Gruppe B auf Albanien (15. Juni in Dortmund), Spanien (20. Juni auf Schalke) und Kroatien (24. Juni in Leipzig). Davor stehen noch Testspiele in Bologna gegen die Türkei (Di., 20 Uhr) sowie am 9. Juni in Empoli gegen Bosnien-Herzegowina an.

Am 10. Juni reist die italienische Nationalmannschaft nach Deutschland, wo sie ihr Hauptquartier im Hotel "VierJahreszeiten" in Iserlohn aufschlagen wird - ohne Abwehrrecke Acerbi.