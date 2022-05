Italien jubelt beim Giro: Oldani holt den nächsten Sieg

Stefano Oldani hat beim 105. Giro d'Italia für den zweiten italienischen Sieg in Serie gesorgt.

Zweiter Sieg eines Italieners in Folge: Stefano Oldani jubelte auf der 12. Etappe nach Genua. IMAGO/LaPresse

Der Mann aus Mailand siegte auf der zwölften Etappe am Donnerstag nach 204 Kilometern von Parma nach Genua im Sprint eines Ausreißer-Trios vor seinem Landsmann Lorenzo Rota und dem Niederländer Gijs Leemreize.

Am Mittwoch hatte Alberto Dainese die Tifosi erstmals jubeln lassen.

Juan Pedro Lopez in der Gesamtwertung weiter vorne

An der Spitze der Gesamtwertung blieb alles beim Alten. Der Spanier Juan Pedro Lopez liegt weiter zwölf Sekunden vor Olympiasieger und Ex-Giro-Champion Richard Carapaz aus Ecuador. Emanuel Buchmann bleibt 1:09 Minuten zurück Neunter. Sein niederländischer Teamkollege Wilco Kelderman, der als Ausreißer rund acht Minuten gut machte, schob sich auf einen Top-15-Platz vor und darf sich wieder Hoffnungen auf eine vordere Platzierung in der Endabrechnung machen.

Die 13. Etappe führt die Fahrer in berühmtes Radsport-Terrain: Der Start erfolgt in Sanremo, Zielort des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo. Nach 150 km endet der Tagesabschnitt in Cuneo, erwartet wird eine Sprintankunft.

Die Italien-Rundfahrt endet am 29. Mai in Verona.

12. Etappe Parma/Italien - Genua/Italien (202,00 km), 19.5.2022:

1. Stefano Oldani (Italien) - Alpecin-Fenix 4:26:47 Std.; 2. Lorenzo Rota (Italien) - Wanty-Gobert + 0 Sek.; 3. Gijs Leemreize (Niederlande) - Jumbo-Visma + 2; 4. Bauke Mollema (Niederlande) - Trek - Segafredo + 57; 5. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious; 6. Wilco Kelderman (Niederlande) - Bora-hansgrohe; 7. Lucas Hamilton (Australien) - BikeExchange; 8. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R Citroën Team + 1:44 Min.; 9. Reine Taaramae (Estland) - Wanty-Gobert + 1:49; 10. Pascal Eenkhoorn (Niederlande) - Jumbo-Visma + 2:55; ... 16. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 5:40; 17. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal + 7:07; 45. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 9:08; 48. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe; 116. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; 136. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Fenix + 19:40; 137. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal; 143. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech; 148. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious; 152. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 12. Etappe:

1. Juan Pedro López (Spanien) - Trek - Segafredo 51:19:07 Std.; 2. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers + 12 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 4. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM + 14; 5. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 20; 6. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis + 28; 7. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 29; 8. Domenico Pozzovivo (Italien) - Wanty-Gobert + 54; 9. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:09 Min.; 10. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 1:22; ... 22. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 8:57; 73. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 1:08:10 Std.; 100. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 1:36:52; 113. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Fenix + 1:49:06; 136. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 2:14:57; 150. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal + 2:30:13; 155. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 2:35:21; 156. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 2:35:50