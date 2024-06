Dank Camardas Doppelpack: Italien feiert historischen Titelgewinn

Im vierten Final-Anlauf sicherte sich die italienische U-17-Auswahl erstmals überhaupt den Europameister-Titel - dank eines souveränen 3:0-Erfolgs gegen nur phasenweise gut mitspielende Portugiesen.

Bei Italien, das seine letzten drei Finals bei den U-17-Junioren 2013, 2018 und 2019 allesamt verloren hatte, verzichtete Coach Massimiliano Fave nach dem 1:0 gegen Dänemark im Halbfinale auf Änderungen in seiner Anfangself.

Jorge Santos nahm bei Portugal dagegen im Vergleich zum späten 3:2-Erfolg gegen Serbien, das zwischenzeitlich bereits mit 2:0 geführt hatte, drei Wechsel vor: Statt Soares, Sousa und Varela begannen Edgar Mota, Rafael Mota sowie Fernandes.

Camarda, Cama und Coletta schocken Portugal

Italien präsentierte sich zu Beginn hellwach und kam schnell zu Chancen: Nachdem Camarda das Tor früh nur knapp verfehlte (3.), stand es kurz darauf bereits 1:0: Nach einer Flanke von Geburtstagskind Cama köpfte Coletta am rechten Pfosten per Aufsetzer ein (7.). Und die Azzurrini dominierten zunächst weiter. Der aus abseitsverdächtiger Position von Cama steilgeschickte Camarda vollstreckte nach kleinem Solo zum 2:0 (16.).

Erst danach kam Portugal deutlich besser ins Spiel, kombinierte immer wieder mit Tempo und Elan bis in den italienischen Strafraum und hatte mehrere klare Chancen. Keeper Pessina sah sich nun häufiger im Fokus, parierte aber mehrfach gekonnt, so gegen den agilen Quenda und den anschließenden Nachschuss von Silva (jeweils 19.) sowie einen Schlenzer von Fernandes (30.). Die letzte Kaltschnäuzigkeit fehlte den Portugiesen indes, sodass es mit dem 2:0 für Italien in die Halbzeit ging.

Doppelpack von Camarda entscheidet früh

Nach der Pause ging es sofort wieder hin und her. Dabei waren es wieder die Italiener, die gleich mehr Durchschlagskraft entwickelten. Nach einem schnörkellosen Angriff legte Mosconi in den Lauf von Camarda, der anschließend den Ball clever an Ferreira vorbei zum seinem Doppelpack ins Tor chippte (50.). Es war letztlich die Vorentscheidung, denn im weiteren Verlauf verwalteten die Azzurrini den komfortablen Vorsprung gegen nachlassende Portugiesen bis zum Schluss ohne größere Mühe.

Italien ist damit als Europameister Nachfolger der deutschen U-17-Nationalmannschaft, die Anfang Juni 2023 in Budapest erst den EM-Titel im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewann - und Anfang Dezember in Surakarta (Indonesien) auch bei der U-17-Weltmeisterschaft im Finale gegen die Franzosen im Elfmeterschießen die Oberhand behielt.