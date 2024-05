Nach Traumtoren auf beiden Seiten: Italien setzt sich vom Punkt durch

Nach einem interessanten Spiel mit je einem sehenswerten Treffer auf jeder Seite stand es zwischen Italien und England bei der U-17-EM nach 90 Minuten 1:1. Es ging also ins Elfmeterschießen - mit dem besseren Ende für die Italiener.

Den letzten Halbfinalteilnehmer der diesjährigen U-17-Europameisterschaft ermittelten Italien und England. Die Squadra Azzurra hatte ihre Gruppe als Erster mit drei Siegen beendet, England war punktgleich mit Gruppensieger Portugal Zweiter geworden - aufgrund der weniger erzielten Treffer.

Den besseren Start ins Viertelfinale erwischten die Briten: Nach einem italienischen Ballverlust konnte Moore die Kugel durch das Mittelfeld treiben und legte im Sechzehner rüber auf Nwaneri. Der Arsenal-Profi, der 2022 mit 15 Jahren zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Liga wurde, schlenzte die Kugel traumhaft in den Winkel - die Führung für England (16.). Durch eine Einzelaktion gelang Italien in der 29. Minute aber schon der Ausgleich: Liberali tänzelte im Anschluss an einen Einwurf die komplette englische Defensive aus und schob ein zum 1:1. Ein bemerkenswerte Einzelaktion des Milan-Angreifers. Mit Gleichstand ging es auch in die Kabinen.

Italien fehlerfrei vom Punkt - Longoni wird zum Helden

Trotz einiger Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb es nach 90 Minuten beim 1:1 - so musste das Elfmeterschießen darüber entscheiden, wer im Halbfinale auf Dänemark trifft, das sich gegen Tschechien ebenfalls im Elfmeterschießen das Ticket für die letzten Vier gesichert hatte. Vom Punkt behielten die Italiener die Nerven, obwohl der englische Keeper Whatmuff mehrmals fast an den Ball kam, und verwandelten alle fünf Schüsse. Zum Held wurde Italiens Torwart Longoni, der Harrisons Elfmeter abwehren konnte.

Somit ermitteln die Italiener am Sonntag gegen Dänemark den ersten Finalteilnehmer. Das Endspiel erreichte die Squadra Azzurra bereits bei den Endrunden 2019 und 2018 - musste sich aber jeweils gegen die Niederlande geschlagen geben.