Sieb-Knaller reicht nicht: U 20 mit Remis in Italien

Nach der 0:2-Pleite in England ist der U-20-Auswahl von Bundestrainer Hannes Wolf auch beim 1:1 gegen Italien kein Sieg gelungen. Den sehenswerten Führungstreffer durch Sieb egalisierten die Italiener prompt.

Auch im zweiten Länderspiel des Jahres ist der Deutschen U 20 kein Sieg gelungen. Nach der 0:2-Niederlage in England am Mittwoch holte die Elf von Bundestrainer Hannes Wolf im italienischen Prato gegen Italien immerhin ein 1:1.

Nach einer umkämpften Anfangsphase hatte Deutschland in der 19. Minute die beste Gelegenheit der ersten Hälfte: Nach einem Steckpass tauchte Sieb plötzlich frei vor Zacchi auf. Der Angreifer ließ sich jedoch etwas zu weit nach außen drängen, seinen Abschluss aus spitzem Winkel parierte der italienische Schlussmann dann stark. Auch die Italiener zeigten sich in der Offensive: Da aber der Freistoß von Ambrosino aus rund 25 Metern nur knapp am linken Pfosten vorbeirauschte (28.), ging es nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne Tore in die Pause.

Sieb legt sehenswert vor - Ambrosino antwortet rasch

Nach dem Seitenwechsel kam die DFB-Auswahl besser aus der Kabine und belohnte sich für ihre Druckphase mit der Führung: An der Grundlinie hatte der eingewechselte Scherhant das Auge für Sieb, der den Ball aus rund 15 Metern stark per Direktabnahme ins rechte obere Eck zimmerte (60.). Die Italiener zeigten sich davon jedoch wenig beeindruckt und schlugen wenig später zurück. Nach einem Fehler im Spielaufbau tauchte Ambrosino im Sechzehner frei vor Noll auf und schob die Kugel ins linke Eck zum Ausgleich für die Gastgeber (65.).

Nach den beiden schnellen Toren verlor die Partie wieder an Tempo, die Wolf-Elf hatte dabei insgesamt etwas mehr vom Spiel. Für die Italiener verpasste Guarino eine Freistoß-Flanke am zweiten Pfosten knapp (82.), auf der Gegenseite fand Nebel nach einem starken Dribbling mit seinem Querpass keinen Mitspieler im Strafraum (85.). Kurz vor Schluss hatte die DFB-Elf dann noch Glück, dass Keeper Noll mit einer starken Parade beim Freistoß von Fazzini das letztlich gerechte Remis für die Gäste festhielt (90.+3.).

Für die U 20 endet mit dem Unentschieden im Stadio Lungobisenzio bereits nach zwei Partien die Länderspielsaison 2023.