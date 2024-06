Frattesis Direktabnahme macht den Unterschied bei Italiens Generalprobe

Kurz vor der Abreise ins EM-Quartier nach Iserlohn hat die italienische Nationalmannschaft einen unspektakulären 1:0-Sieg eingefahren.

Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti kehrte für das letzte Testspiel vor dem EM-Auftakt gegen Albanien in Dortmund zurück zur zuletzt im Frühjahr praktizierten Dreierkette. Noch beim torlosen Test gegen die Türkei hatte der 65-Jährige auf eine Viererkette gesetzt. In der Startelf verblieben nur Chiesa und Jorginho.

Beim ersten Länderspiel einer italienischen A-Nationalmannschaft in Empoli nahe Florenz begannen die vom ehemaligen Bundesliga-Profi Sergej Barbarez trainierten Gäste forsch. Hajradinovic zwang Donnarumma zu einer Glanztat (8.). Auf der Gegenseite hatten Frattesi und Chiesa mit einer Doppelchance die Führung auf dem Fuß (11.). Drei Minuten später behielt Torhüter Piric im Eins-gegen-eins mit Frattesi die Oberhand (14.). Dann war wieder das Barbarez-Team am Zug, doch Hajradinovics lascher Abschluss wurde von Darmian geblockt (22.).

Frattesis Führungstor: Verdient, aber zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet

Danach beruhigte sich die Partie, in der die Azzurri die größeren Spielanteile hatten, aber sich keine Chancen erarbeiteten. So kam das Führungstor in der Schlussphase des ersten Durchgangs durchaus überraschend - war aber absolut verdient: Chiesas Flanke landete beim völlig freistehenden Frattesi, der absprang und durch eine gekonnten Direktabnahme mit dem rechten Fuß ins Tor zum 1:0 traf (38.).

Nach der Pause brauchte die Partie einige Minuten, um Fahrt aufzunehmen. Ein erster richtiger Hingucker ließ fast 20 Minuten auf sich warten, dann tauchte Scamacca nach toller Kombination des Spalleti-Teams frei vor Piric auf, scheiterte mit seinem wuchtigen Versuch aber an der tollen Reaktion des Schlussmanns (64.). Auch zehn Minuten später entschied der Keeper von AEK Larnaka das Duell für sich, nachdem der Inter-Stürmer aus zentraler Position flach, aber unplatziert abgezogen hatte (74.).

Auch durch zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten verlor das Spiel in der Schlussviertelstunde an Zug, Niveau und Unterhaltungswert. Am Ende stand ein glanzloses, aber verdientes 1:0 Italiens. Barbarez wartet also auch nach seinem zweiten Spiel noch auf einen Sieg (das erste ging 0:3 gegen England verloren).

Der Titelverteidiger wird nun in dieser Woche sein Domizil während der EM im sauerländischen Iserlohn beziehen. Von dort aus ist der Spielort des ersten Turnier-Spiels gegen Albanien am kommenden Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nur circa 40 Kilometer entfernt. Danach treffen die Italiener in Gelsenkirchen auf Spanien (20.6.) und in Leipzig auf Kroatien (24.6.).