Gespielt wird ab 21 Uhr übrigens im Dortmunder EM-Stadion. Also an der Stelle, wo die Azzurri bei der in Deutschland steigenden Weltmeisterschaft 2006 im damaligen Halbfinale die DFB-Auswahl in der Verlängerung mit 2:0 besiegt haben und später WM-Sieger mit Akteuren wie Pirlo, Gattuso, Cannavaro oder Buffon geworden sind. Letzterer ist heute ebenfalls mit am Start: Als Delegationsleiter des italienischen Nationalteams wirkt Buffon mit und soll seine Erfahrung einbringen.