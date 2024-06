Trotz eines 22-Sekunden-Schocks: Italien siegt zum Auftakt

Der Titelverteidiger ist mit einem Sieg in die Europameisterschaft 2024 gestartet. Am Samstagabend gewann Italien trotz eines historischen Gegentreffers verdient mit 2:1 gegen Albanien und legte damit einen gelungenen Auftakt hin. Zunächst war aber eben Sand im Getriebe der Squadra Azzurra gewesen.

Als Schiedsrichter Felix Zwayer nach 90 umkämpften Minuten zum letzten Mal an diesem Samstagabend in seine Pfeife blies, da konnte es keine zwei Meinungen geben. Die Zahlen sprachen eine derart deutliche Sprache, dass eines außer Frage stand: Italiens Sieg, dieses 2:1 zum EM-Auftakt des Titelverteidigers gegen Albanien, es war vollkommen verdient.

17:8 Torschüsse, 68 Prozent Ballbesitz und 54 Prozent gewonnene Zweikämpfe: Der Titelverteidiger war in allen zentralen Disziplinen obenauf und ging deshalb vor 62.000 Zuschauern im Dortmunder Stadion als rechtmäßiger Gewinner vom Feld. Italien 2, Albanien 1 - so stand es auf der Anzeigetafel, und so hatte es auch seine Berechtigung.

Bajrami trifft nach 22 Sekunden

Zu Beginn aber, und auch das gehörte zur Geschichte dieses historischen Spiels, war der Außenseiter im Vorteil. Die Partie war noch keine halbe Minute alt, als Dimarco zu einem folgenschweren Einwurf ansetzte. Bajrami erlief den Ball, ließ sich nicht zweimal bitten und gab Donnarumma mit seinem Schuss unter die Latte keine Abwehrchance - 1:0 für Albanien nach nur 22 Sekunden. Das schnellste EM-Tor der Geschichte und ein Schock für die Italiener, die jedoch nicht lange brauchten, um den Rückstand abzuschütteln.

Schon eine Viertelstunde später war das Spiel gedreht: Erst lenkte Bastoni eine präzise Flanke von Pellegrini mit der Stirn ins Netz (11.), dann traf Barella mit einem humorlosen Flachschuss nach einer zu kurz geratenen Klärungsaktion (16.).

Jetzt war Italien auf Kurs und zeigte nun auch, wer Herr im Hause war. Albanien setzte zwar immer wieder zu Nadelstichen an, doch der Titelverteidiger ließ kaum noch etwas zu und hätte seinerseits in Person von Frattesi noch erhöhen können, doch Strakosha bekam die Fingerspitzen noch an den Ball und lenkte ihn an den Außenpfosten (33.).

Italien hat alles im Griff - bis kurz vor Schluss

Später war Albaniens Torwart auch gegen Scamacca zur Stelle (40.), ehe Pellegrini auch die letzte Großchance der ersten Hälfte liegen ließ (45.+2). Italien war klar überlegen und ließ auch nach dem Seitenwechsel keine Zweifel aufkommen. Die Squadra Azzurra bespielte die Albaner, ließ aber auch ihre weiteren Chancen aus: Chiesa verfehlte das Gehäuse knapp (60.), auch der Kopfball von di Lorenzo fand sein Ziel nicht (67.).

Von Albanien kam in der Offensive zwar viel zu wenig, kurz vor dem Ende schnupperte der Underdog aber plötzlich am Unentschieden: Nach einem langen Ball tauchte Manaj vor Donnarumma auf und scheiterte an ihm (90.), später verzog Mitaj (90.+5). So blieb es letztlich beim 2:1 für den Titelverteidiger, der es nun am Donnerstag (21 Uhr) mit Spanien zu tun hat. Schon tags (15 Uhr) zuvor trifft Albanien auf Kroatien.