Italiano: "Zum x-ten Mal haben wir es nicht verdient, zu verlieren"

Wieder ein verlorenes Finale, wieder ein "Last-Minute"-Gegentor. Die Fiorentina erlebte in ein Déjà-vu. Und nun steht auch noch die Zukunft von Trainer Stefano Italiano in den Sternen.

Rückblick: Am 7. Juni 2023 steht es Sekunden vor dem Ende der regulären Partie im Finale der Europa Conference League zwischen West Ham United und der AC Florenz 1:1, die allermeisten Protagonisten haben sich bereits mit einer Verlängerung arrangiert. Doch plötzlich tauchte West Hams Jarrod Bowen frei vor Fiorentina-Keeper Pietro Terracciano auf und erzielte das 2:1 für die Londoner. Der entscheidende K.-o.-Schlag für die Toskaner, die nach dem Coppa-Finale (1:2 gegen Inter Mailand) das zweite Endspiel binnen weniger Tage verloren.

Ein Jahr später greift Florenz erneut nach dem ersten internationalen Titel seit 43 Jahren. In Athen verstrichen 116 Minuten in einem schwachen und fehlerbehaftetem Endspiel gegen Olympiakos Piräus torlos, vieles deutete darauf hin, dass die Entscheidung in einem Europa-Conference-Finale erstmals im Elfmeterschießen fallen würde. Doch dann flankte Santiago Hezze noch einmal in den Strafraum Fiorentinas, dort stand Ayoub El-Kaabi besser postiert zum Tor als sein Gegenspieler und köpfte zum 1:0-Siegtor für Piräus ein.

Während die Griechen frenetisch den historischen ersten Triumph eines griechischen Teams in Europa bejubelten, liefen auf Seiten der Italiener bittere Tränen der Enttäuschung. "Es ist so traurig, die Jungs weinen zu sehen", sagte ACF-Coach Vinzenco Italiano nach der Niederlage. Doch auch der gebürtige Karlsruher konnte seine Emotionen nicht unterdrücken: "Zum x-ten Mal haben wir es nicht verdient, zu verlieren", suchte der 46-Jährige nach Worten. "Auch ich habe ein Herz und bin jemand, der von Emotionen lebt", wird Italiano in der Gazzetta dello Sport zitiert, "jetzt bin ich einfach nur enttäuscht, traurig und verbittert."

Zwar würdigte Italiano die Leistung seines Teams, zweimal in Folge das Finale der Europa Conference League erreicht zu haben. "Doch am Ende muss man einen Pokal holen, und das ist uns nicht gelungen", sagte er und bemängelte die mangelnde Cleverness und Reife seines Teams. Was am Ende vor allem fehlte, war die Durchschlagskraft vor des Gegners Tor - nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Der Fiorentina fehlte nicht nur in Athen ein Knipser

Zwar heimste die Fiorentina - ähnlich wie Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo - für die gezeigte moderne und innovative Spielweise landauf, landab Lob ein -, doch im AEK-Stadion wurde erneut deutlich, dass der Fiorentina ein Knipser, eine klassische Nummer 9 abgeht. Diese Rolle konnten weder der Ex-Stuttgarter Nicolas Gonzalez, noch seine Kollegen um Andrea Belotti oder Lucas Beltran ausfüllen.

Dennoch, der Weg der Fiorentina stimmt. Doch wird dieser von Italiano fortgeführt? Der Trainer liebäugelt nach drei Jahren am Arno mit einem Tapetenwechsel. Einigen Klubs wird bereits ein Interesse nachgesagt, italienische Medien brachten Italiano unter anderem mit Juventus Turin oder der SSC Neapel in Verbindung. "Meine Zukunft - jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen", sagte Italiano noch in Athen.

Eine Entscheidung in der Trainerfrage dürfte aber bald fallen: "Am Sonntag (18 Uhr) spielen wir in Bergamo", kündigte Italiano an, "anschließend treffe ich mich mit der Geschäftsleitung und danach werden wir sehen".