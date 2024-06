"It's coming home": FC 24 sagt Englands EM-Titel voraus

EA SPORTS hat seine traditionelle Simulations-Prognose zur Europameisterschaft 2024 veröffentlicht. FC 24 sagt einen englischen EM-Triumph voraus - und große deutsche Trauer wegen Harry Kane.

Was den Herren-Fußball anbelangt, war EA SPORTS mit seinen simulierten Predictions in den vergangenen Jahre extrem treffsicher: Die Weltmeister 2010, 2014, 2018 und 2022 hatte der Entwickler in den jeweiligen Spielen allesamt richtig vorhergesagt. Bei den Damen sah das zuletzt aber ganz anders aus. Zur WM 2023 prognostizierte FIFA 23 die USA als Titelträger, die sich in der Realität bereits im Achtelfinale verabschieden mussten. Simulierter Finalgegner damals: Deutschland.

Womit wir bei der großen Parallele zur jüngsten EA-SPORTS-Prediction der Europameisterschaft 2024 wären. Denn auch laut neuester Simulation von FC 24 rückt das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Heim-Turnier bis ins Endspiel vor. Dort soll dann am 14. Juli aber die große Enttäuschung eintreten: Dem Fußballvideospiel zufolge unterliegt Deutschland im Finale gegen England - "It's coming home" titelt EA SPORTS daher derzeit in den sozialen Medien.

Laut EA SPORTS: Kane schlägt Deutschland spät

Weitere Details zum simulierten Turnierverlauf verrät der Entwickler in seiner kurz gehaltenen Mitteilung zur Prediction nicht. Ein paar Worte zum Finalspiel werden hingegen noch verloren: "Nach einem spannenden und packenden Kampf wird Harry Kane mit einem späten Siegtreffer das 2:1 für England sichern." Damit würde die 58 Jahre währende Durststrecke der Three Lions bei großen internationalen Wettbewerben enden - ausgerechnet gegen Erzrivale Deutschland.

Obgleich ein Finaleinzug bei der Heim-EM einem sportlichen Erfolg gleichkommen würde, könnten Fans der Nationalmannschaft wohl auf den prognostizierten Abschluss verzichten. Und in FC 24 haben sie es sogar selbst in der Hand: EA SPORTS hat einen neuen EURO-Modus präsentiert, der das Großereignis noch immersiver machen soll. Seit dem jüngsten Kader-Update könnte das auch gelingen - die anfänglichen Fantasie-Aufgebote sind nun authentisch.