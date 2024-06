"Ist nicht zu ersetzen": Kurpfalz Bären binden Eigengewächs

Die Kurpfalz Bären basteln weiter am Kader für die Spielzeit 2024/2025. Auch in der kommenden Saison kann der Zweitligist auf ein Eigengewächs auf der Spielmacherposition setzen.

Auch in der kommenden Saison können die Kurpfalz Bären weiter auf Spielmacherin Katja Hinzmann bauen. Das Ketscher Eigengewächs ahbe ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. Das bestätigte der Zweitligist heute (26. Juni) in einer offiziellen Meldung.

"Für mich sind die Bedingungen hier sehr gut, um Job und Handball auf Leistungsniveau zu verbinden", so Hinzmann zu ihrer Verlängerung.Die 23 Jahre alte Rückraumspielerin spielt seit der Jugend für die Bären und war in dieser Spielzeit vor allem wegen ihre Defensivstärke ein wichtiger Baustein im Team der Bären.

"Auf der Spitze ist Katja nicht zu ersetzen und durch ihre Beweglichkeit unfassbar wichtig für unser Abwehrspiel", so Trainerin Franzi Steil, die im nächsten Step an der Torgefährlichkeit arbeiten will: "Katja hat außergewöhnliche Angriffsfähigkeiten Diese müssen und wollen wir mehr in unserem Spiel einbringen."