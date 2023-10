Ist Nagelsmann die richtige Wahl als Bundestrainer?

Die ersten zwei Auftritte unter Bundestrainer Julian Nagelsmann sind Geschichte. Welchen Eindruck haben Sie von seiner Arbeit gewonnen?

Auf dem viel diskutierten US-Trip folgte auf ein 3:1 gegen die USA in der Nacht auf Mittwoch ein 2:2 gegen Mexiko. Was nach den ersten beiden Spielen von Julian Nagelsmann als Bundestrainer feststeht: Bei ihm stehen Ergebnisse über Experimenten. Wohl auch mit Blick auf die begrenzte Zeit mit seiner Mannschaft bis zur Heim-EM im nächsten Sommer.

In diesem Kalenderjahr bleiben noch die Härtetests gegen die Türkei in Berlin am 18. November sowie Rangnicks Österreicher in Wien am 21. November. Auch da strebt Nagelsmann nach euphorisierenden Auftritten und vor allem Resultaten.

