Ist Mané eine neue Chance für Sané?

Zwei Jahre FC Bayern liegen hinter ihm. Den Erwartungen entsprach Leroy Sané noch nicht. Trotzdem hoffen die Verantwortlichen weiter auf seinen Durchbruch. Die Veranlagung hat der Flügelspieler zweifelsfrei. Und vielleicht hilft nun auch der prominente Neuzugang.

Mit der abgelaufenen Rückrunde war er nicht zufrieden und die Verantwortlichen beim FC Bayern ebenso wenig. Nun startet Leroy Sané in der kommenden Woche in seine dritte Saison bei den Münchnern. Und natürlich stellt sich erneut die Frage, ob er endlich durchstartet. Es gibt Zweifel, und dass mit Sadio Mané ein Starter und kein Back-up für die Flügelposition verpflichtet wurde, zeigt auch, dass das Vertrauen in Sané nicht mehr vollends da ist. Das könnte aufgrund dieser namhaften Konkurrenz zum Problem werden für den 26-Jährigen, aber auch, so seltsam es klingen mag, zu einer neuen Chance.

Raus aus dem Blitzlicht - das könnte befreiend sein

Denn mit der Ankunft des Ex-Liverpool-Stars rückt Sané raus aus dem Blitzlicht, in dem er ohnehin nie so wirklich sein wollte. Das war der Glamour-Wunsch der Entscheider an der Säbener Straße und der erweckte Eindruck, den Sané aufgrund seines extrovertierten Erscheinungsbildes womöglich geprägt hat. Doch ihm selbst liegt es fern, ein Champagner-Bursche zu sein. Er wolle Fußball spielen. Ähnlich wie bei Manchester City, als er einer von vielen und der Anspruch an ihn ein anderer war, als er häufig von der Bank kommend starke Auftritte hatte. Und sich so auch ins Blickfeld der Münchner spielte.

Kommt die Unbeschwertheit zurück?

Ist also der Weg weg vom vermeintlichen Superstar, der Weg hin zum Superstar - nur auf andere Art und Weise? Mané könnte da, obwohl der Kampf um einen Startelf-Platz sicherlich nicht einfacher wird für Sané, eine gewisse mentale Befreiung sein. Fehlte dem deutschen Nationalspieler in der abgelaufenen Halbserie die Leichtigkeit des Seins - seinen letzten Scorerpunkt sammelte er bei seinem Siegtor in Frankfurt (1:0) -, könnte durch Mané die so lange erhoffte Unbeschwertheit zurückkehren. So zumindest lauten die Hoffnungen, nachdem bisher beim FC Bayern keine Lösung für Sané gefunden wurde.

Lesen Sie in der aktuellen Montagsausgabe des kicker (und hier im eMagazine) alle Hintergründe zur Personalie Leroy Sané; welche neuen Ansätze beim 26-Jährigen versucht werden; wie die Verantwortlichen in der kommenden Saison mit ihm planen; was die Mannschaftskollegen stört; und warum es sich bei ihm um ein Glücksspiel handelt.