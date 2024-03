Ist Juri Knorr ein zukünftiger Welthandballer?

Erstmals zeichnet die Internationale Handballföderation (IHF) im Rahmen der Wahlen zum Welthandballer/zur Welthandballerin des Jahres für das Jahr 2023 auch die besten Nachwuchshandballerinnen und -handballer aus. Juri Knorr ist einer der Nominierten.

Nicht erst seit seiner Berufung in das All-Star-Team der Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden gilt Juri Knorr als eines der größten Talente im Welthandball. Jetzt hat ihn die Internationale Handballföderation (IHF) für die exklusive Wahl zum "IHF Young Male Player of the Year" nominiert, die den besten Spieler im Alter von 22 Jahren oder jünger auszeichnen wird.

Neben dem Mittelmann der Rhein-Neckar Löwen und der deutschen Nationalmannschaft stehen mit U-21-Weltmeister Nils Lichtlein (Deutschland, Füchse Berlin) sowie Elias Ellefsen á Skipagøtu (Färöer, THW Kiel) lediglich noch zwei weitere Kandidaten zur Auswahl.

"Unter den drei Nominierten zu sein, ist eine besondere Ehre", sagt Juri Knorr gegenüber handball-world bescheiden. "Es ist eine schöne Anerkennung für meine bisherigen Leistungen, aber vielmehr der Startschuss und eine große Motivation für die kommenden Jahre."

Neben der Expertise der IHF-Kommission für Coaching und Methoden (CCM) fließt zu einem weiteren Drittel die Meinung der Trainerinnen und Trainer, die mit ihren Nationalmannschaften an den Weltmeisterschaften 2023 teilgenommen haben, in die endgültige Wahl-Entscheidung ein.

Zudem zählt das Votum der Fans: Bis Montag, 11. März, um 23:59 Uhr MEZ haben die Fans nun Zeit, für ihren Favoriten aus diesem illustren Kreis abzustimmen und somit das prestigeträchtige Rennen mit zu entscheiden.

Möglich ist dies online auf der offiziellen Website der IHF. Die Wähler werden im Zuge dessen daran erinnert, dass ausschließlich die Leistung im Jahr 2023 berücksichtigt werden sollte.