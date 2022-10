Ist FIFA 23 besser als der Vorgänger?

Es ist das Ende einer Ära: FIFA 23 ist der letzte FIFA-Teil von EA SPORTS. Doch stellt der Abschied der Reihe eine Steigerung zum Vorgänger dar? kicker eSport ordnet ein:

Jedes Jahr das selbe Spiel, Pay-to-Win-Mechaniken und kaum substantielle Neuerungen - so oder so ähnlich sah in den vergangenen Jahren immer wieder die Kritik an der FIFA-Reihe aus. Auch FIFA 23 erfindet die Fußballsimulation nicht neu, wie wir euch in unserem Test erläuterten. Dennoch ist FIFA 23 ein Upgrade im Vergleich zu FIFA 22.

Realistische Darstellung fördert Authentizität

Dies liegt an einigen Stellschrauben, die der Entwickler in die richtige Richtung gedreht hat. Angefangen mit der grandiosen Optik: Auf Next-Gen-Konsolen ist das visuelle Erlebnis beeindruckend, die neue Spieltagspräsentation sorgt tatsächlich für mehr Authentizität - auch wenn sich die begrenzte Anzahl an Schnittbildern wohl über die Zeit abnutzt.

Des Weiteren hat sich die Menüführung in einigen Punkten verbessert, besonders der Karrieremodus profitiert von der Überarbeitung und ist übersichtlicher denn je. Zusätzlich sorgen die authentischen Trainer für eine höhere Immersion. Pep Guardiola, Edin Terzic oder Steven Gerrard mit der eigenen Taktik aus dem Stadion coachen - eine Freude für jeden Fan der Managerkarriere. Besonders unterhaltend ist dies natürlich, wenn man mit Ted Lasso und dem AFC Richmond ganz groß aufspielt.

Gameplay gestaltet sich facettenreicher

Auch FIFA Ultimate Team (FUT) wartet mit einigen Änderungen auf, die das Spielerlebnis bereichern. An erster Stelle sei das Crossplay genannt, durch das erfolglose Suchen nach einem Gegner für Online-Matches der Vergangenheit anzugehören scheinen und der ein oder andere Preis auf dem Ingame-Transfermarkt fällt. Ebenso bietet das neue Chemie-System mit wachsender Anzahl an Karten großes Potenzial für kreativen Teambau.

Besonders überzeugt hat uns allerdings das Herzstück des Spiels - das Gameplay. Die Einführung von HyperMotion 2 macht sich bisher bezahlt. Die Spieler agieren behäbiger, aber realistischer und griffiger. Die neuen Beschleunigungsstile machen physischere Akteure zu interessanten Alternativen, die Meta der letzten Jahre scheint tatsächlich durchbrochen zu sein, das Gameplay dadurch facettenreicher.

Dennoch ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. FUT beherbergt weiterhin Pay-to-Win-Mechaniken und Belohnungsspiralen. Ob der neu eingeführte Modus FUT Moments tatsächlich sinnvolle Belohnungen bereitstellt oder Spielern lediglich den Nervenkitzel des Pack-Öffnens nahebringen soll, muss der Spielverlauf zeigen.

Kritikpunkte bleiben bestehen

Auch kleinere Kinderkrankheiten, die schnellstens behoben werden sollten, trüben den Eindruck momentan noch etwas. So hatten wir in der gesamten Redaktion beispielsweise immer wieder das Problem, dass Spiel- und Steuerungseinstellungen nicht gespeichert wurden.

Wird das Spiel neu gestartet, und es geht nichts ahnend in ein Match, müssen zuerst ein-zwei Pausen gezogen werden, um nachzuarbeiten - dies zerrt natürlich an den Nerven. Die Stabilität der Server bleibt ebenso ein Dauerthema, wobei die Ausfälle in der ersten Woche nach Release noch nicht so schwerwiegend ausfielen, wie in FIFA 22. Jedoch scheinen die Probleme auf dem PC derzeit von größerem Ausmaß, wie Spieler auf Steam berichten, die FIFA 23 oft noch immer nicht starten können.

Spielspaß größer als Fehleranzahl

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass EA SPORTS dieses Jahr anscheinend nachziehen wird, was die Fehlerquote in FIFA 22 anging. Bereits vor Start hatte es in der Web-App Probleme mit falschen Anforderungen in Squad Building Challenges (SBCs) gegeben. Nach Veröffentlichung schüttete EA fehlerhafte Belohnungen für die SBCs "Haalands Wechsel" und "Newcomer-Challenge" aus, die Kompensationen zur Folge haben werden.

Einige der vergangenen Kritikpunkte an FIFA-Ablegern muss sich somit auch FIFA 23 gefallen lassen. Gleichzeitig ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass EA SPORTS den letzten FIFA-Teil im Vergleich zum Vorgänger merklich aufgewertet hat. Das facettenreichere Gameplay, gewinnbringende Funktionen wie Crossplay und ein noch realistischeres Gesamtpaket im Karrieremodus sorgen für mehr Spielspaß als zu Beginn von FIFA 22 - der hoffentlich noch lange anhalten wird. Das Pay-to-Win-Modell ist in all seinen Facetten aber ein Punkt, der alle positiven Neuerungen immer aufwiegen kann. Schade.