"Ist ein wichtiger Teil von uns": Dardai erklärt Gersbecks Comeback

Es war die Nachricht bei der Veröffentlichung der Aufstellungsbögen: Marius Gersbeck (28) steht bei Hertha BSC in der Startelf. Vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den FCK erklärte Trainer Pal Dardai die Entscheidung.

Über zehn Jahre. So lange ist der einzige Einsatz von Marius Gersbeck für die Profis von Hertha BSC in einem Pflichtspiel her. Im Dezember 2013 stand der Torhüter beim 2:1-Auswärtssieg der Alten Dame bei Borussia Dortmund in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Nach dem Wechsel im Sommer vom KSC zurück nach Berlin und einem handfesten Skandal folgt am 31. Januar 2024 der zweite Pflichtspieleinsatz Gersbecks für die Hertha-Profis.

Zweiter Keeper im Pokal schon immer der Plan

Grund für den für viele überraschenden Einsatz Gersbecks von Beginn an ist laut Trainer Pal Dardai schlicht, dass bei Hertha ohnehin "eigentlich der zweite Torhüter im Pokal" starten solle. Bei "Sky" erklärte der Ungar dazu noch vielsagend: "Durch das, was passiert ist, konnte man das nicht umsetzen. Wir haben alle genug Zeitung gelesen."

Gemeint hatte Dardai damit den Vorfall samt Gerichtsverfahren um Gersbeck, der nach seiner Rückkehr im Sommer während der Vorbereitung einen einheimischen Österreicher geschlagen hatt. Erst nach einiger Zeit wurde Gersbeck, der zwei Geldstrafen zahlen hatte müssen, von der Alten Dame begnadigt.

Ernst muss nicht um seinen Platz bangen

Dardai jedenfalls glaubt an seinen Keeper, "Marius ist ein wichtiger Teil von uns". Das ändere aber nichts daran, dass Tjark Ernst "die Nummer eins bleibt, das ist abgesprochen", so Dardai.

Den Traum von einem Profi-Einsatz im Olympiastadion als Hertha-Spieler bekommt Gersbeck von Dardai jedoch erfüllt. Der 28-Jährige, der einst mit den Berlinern U-17-Meister wurde und in deren Kurve groß wurde, könnte mit dem Zweitligisten den DFB-Pokal gewinnen. Dafür muss im Viertelfinale zunächst die Hürde Kaiserslautern genommen werden.