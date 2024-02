Ist die Bayern-Saison wirklich so schlecht? Das sagen die Zahlen

Die Bundesliga-Saison des FC Bayern hat einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Aber wie ist die Spielzeit des Rekordmeisters im Vergleich einzuordnen? Die reinen Zahlen zeichnen ein ambivalentes Bild.

In München zählt in der Tabelle bekanntlich nur eine Zahl und die steht noch vor dem Vereinsnamen. Zum erst zweiten Mal seit Beginn der Meister-Serie 2012/13 steht der FC Bayern nach einem 22. Bundesliga-Spieltag nur auf Platz zwei der Tabelle. Zuvor war das nur 2018/19 der Fall, damals hatte Borussia Dortmund drei Zähler Vorsprung auf die Münchner. Die Bayern hatten damals 48 Punkte auf der Habenseite - und damit zwei weniger als die 50, die jetzt in der Tabelle zu Buche stehen.

Es ist das grundsätzliche Dilemma dieser Bayern-Saison in der Bundesliga: Selbst nach den beiden Niederlagen in Leverkusen und Bochum ist die Punkteausbeute insgesamt eine gute - aber in dieser Saison ist sie eben nicht gut genug. Nächster Beleg: Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison führte der FCB die Bundesliga-Tabelle an und hatte dabei sogar vier Punkte weniger auf dem Konto als jetzt, die 50-Punkte-Marke knackte der Rekordmeister zu diesem Zeitpunkt der Saison nur in einer anderen der letzten fünf Saisons.

Podcast Kimmich-Krach und Tuchel-Thema - War's das für den FC Bayern? Die Pleitenserie des FC Bayern und die Folgen: Wer trägt die Schuld an der Misere des Rekordmeisters, wie geht es weiter mit Trainer Thomas Tuchel und welche Rolle spielt Joshua Kimmich? alle Folgen

In der gesamten Bundesliga-Historie gab es sogar nur einen punktbesseren Zweiten nach 22 Spieltagen: Borussia Dortmund hatte 2015/16 noch einen Punkt mehr auf dem Konto als die Bayern jetzt. Oder anders gesprochen: Mit einer Saison, wie sie die Bayern bislang spielen, wäre man in 59 der bislang 60 Bundesliga-Saisons zu diesem Zeitpunkt an der Tabellenspitze gestanden.

Die 16 Saisonsiege toppten die Münchner in nur neun ihrer bisherigen Spielzeiten im Oberhaus, die 61 Saisontore sogar nur in deren sechs. Und die 25 Treffer von Torjäger Harry Kane wurden nach 22 Spieltagen auch nur zweimal in der Historie der Liga überboten - jeweils von Robert Lewandowski (2020/21 und 2021/22 je 26 Tore).

Aber alle diese Werte verblassen eben 2023/24 hinter Bayer 04 Leverkusen, das aktuell auf Kurs liegt, eine Saison für die Geschichtsbücher hinzulegen. So ergeben sich auch die mittlerweile acht Punkte Rückstand, die der FC Bayern in der Liga so gar nicht mehr gewohnt ist. Einen so großen Abstand zum Spitzenreiter hatten die Münchner zuletzt in der Saison 2010/11, damals lag man sogar 13 Punkte hinter Spitzenreiter Dortmund und war nur Dritter. Der BVB kam damals übrigens auf 52 Punkte nach 22 Spieltagen - sechs weniger als Leverkusen jetzt.

Es winkt ein Titel, der nichts wert ist

Eine Statistik lässt sich aber auch durch die Historie nicht beschönigen: Nach zwei Niederlagen mit jeweils drei Gegentreffern hat der FC Bayern mittlerweile schon 25 Tore in der laufenden Saison kassiert. Mehr waren es seit Start der Meister-Serie nur 2018/19 (26) und 2020/21 (31) zu diesem Saison-Zeitpunkt.

Und selbstverständlich: Gerade der FC Bayern muss sich nicht nur an der Bundesliga messen lassen. Sollte die Mannschaft im Achtelfinale gegen Lazio das Aus ereilen, wären zwei Trophäen passé - und die dritte nur noch schwer erreichbar. Der Titel "Der beste Zweite der Bundesliga-Historie" wäre zwar auch dann noch in Reichweite - aber wohl nirgendwo so derart negativ konnotiert wie in München.