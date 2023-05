Ist der VfL zu lieb? Fairplay-Fußballer Kaminski löst Gelbsünder Wind ab

Der VfL Wolfsburg muss um den Einzug in das internationale Geschäft zittern. Sind die Spieler von Trainer Niko Kovac etwa zu lieb? In den Fairplay-Wertungen liegen die Niedersachsen jedenfalls weit vorne …

Es war wohl die Szene, die das Spiel am Freitagabend entschied. Freiburgs Roland Sallai bekommt auf der rechten Seite den Ball und dürfte in Unterzahl gegen Yannick Gerhardt und Jakub Kaminski eigentlich nicht viel zu bestellen haben. Der Ungar aber tankt sich durch das Wolfsburger Duo hindurch, spielt den Ball rüber zum eingewechselten Christian Günther, der zur Freiburger Führung einschießt. "Wir dürfen den Gegner nicht so leicht rauskommen lassen", gibt Gerhardt selbstkritisch zu. Ist der VfL etwa zu lieb?

Die Statistik spricht dafür und überrascht zugleich, schließlich legt Trainer Niko Kovac größten Wert auf eine intensive und körperliche Spielweise der Seinen. Die jedoch ausgesprochen fair zu Werke gehen. 62 Gelbe Karten kassierte der VfL in dieser Saison bislang, keinen Platzverweis. Damit ist Wolfsburg hinter dem FC Bayern (56 Punkte in der Fairness-Tabelle) die zweitfairste Mannschaft der Liga. Und hat ausgesprochen sportliche Spieler in seinen Reihen.

Halten gegen Grifo: Wind sieht erstmals Gelb

Etwa Jonas Wind, der bis zum Spiel in Freiburg derjenige unter den aktuellen Feldspielern der Liga war, die auf die meisten Einsätze kommen, ohne je eine Karte kassiert zu haben. Im 37. Spiel erwischte es den Dänen nun: Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte ihm für sein Halten gegen Vincenzo Grifo Gelb. Abgelöst an der Spitze der Statistik der fairen Fußballer wird Wind nun von einem - Wolfsburger. Der Pole Kaminski sah in nun 30 Ligaeinsätzen noch nicht eine Karte. Ein Halten gegen Sallai hätte am Freitag vielleicht zu Gelb geführt - und womöglich die Niederlage verhindert.