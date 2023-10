Ist der FCK schon ein Spitzenteam?

Wer nach dem neunten Spieltag auf Rang drei steht, ist dort nicht zufällig gelandet. Noch ist der FCK aber kein echtes Spitzenteam. Aber auf einem guten Weg dorthin.

Derzeit viel am Jubeln: Boris Tomiak erzielte gegen Hannover gleich zwei Treffer per Elfmeter. IMAGO/Werner Schmitt

"Spitzenreiter", so tönt es am Freitagabend von den Rängen auf dem Betzenberg. 43 017 Zuschauer auf Deutschlands höchstem Fußballberg sehen, wie der 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 gegen Hannover 96 gewinnt und seine Serie fortsetzt. Seit sieben Spielen sind die Pfälzer unbesiegt, holen in diesem Zeitraum 17 von 21 möglichen Punkten - kein Konkurrent ist besser. Zumindest für eine Nacht sind Träume von der Tabellenführung keine Illusion. Von einer Spitzenmannschaft sei sein Team aber noch "ein ganzes Stück entfernt" betont Dirk Schuster.

Passt das zusammen? Ja und nein. Die Konkurrenten, denen Schuster das Attribut Spitzenteam zuschreibt, wie dem jüngsten Gegner Hannover und dem kommenden Düsseldorf, agieren in ihrer Spielanlage und den Abläufen stimmiger und souveräner, erklärt der 55-Jährige. Dass er St. Pauli und den Hamburger SV ebenfalls zu dieser Gruppe zählt, erwähnte der Coach nicht explizit, doch das liegt auf der Hand. In diesem elitären Kreis fallen die Roten Teufel in einer weiteren Hinsicht ab. 14 Gegentore sind der schlechteste Wert im Quintett. Will der FCK der vermeintlich favorisierten Konkurrenz im Nacken sitzen bleiben, muss hier noch etwas mehr kommen. Trotz klarer Steigerungen leistet sich der FCK in der Defensive nämlich noch immer den ein oder anderen Lapsus.

Ein neidischer Blick auf die Bank

Ergebnistechnisch fällt das nicht groß ins Gewicht, weil die Offensive der Trumpf des Teams ist und fraglos das Format eines Spitzenteams hat. Ragnar Ache gewinnt grob geschätzt 110 Prozent seiner Kopfballduelle, strahlt stetig Gefahr aus und hat nicht zufällig bereits sechs Tore auf seinem Konto. Die Hannoveraner Abwehr wird nicht die letzte geblieben sein, die mit der Geschwindigkeit und Spielfreude von Richmond Tachie und Aaron Opoku zu kämpfen hatte. Dahinter hat Schuster in Marlon Ritter nach Jahren auf der Sechs dessen alte Spielmacherfähigkeit wiederbelebt. Dazu kommt eine Bank, die manchen gegnerischen Trainer neidisch machen dürfte. Allen voran Philipp Klement und Terrence Boyd würden vielerorts eine Stammplatzgarantie erhalten.

18 Tore sind bereits für die Roten Teufel gefallen. Mehr erzielte der FCK in seinen zuvor zwölf Jahren in der 2. Liga zum gleichen Zeitpunkt nur einmal: 2008/09. Nicht nur in dieser Hinsicht dürfen sich die Lautrer guten Gewissens in der Spitzengruppe der Liga aufhalten. Denn die von Schuster angesprochenen Mängel kompensiert das Team neben dem überfallartigen Konterfußball mit den gewohnten Betze-Tugenden. Herzblut, Leidenschaft und Willensstärke. Aus dieser Perspektive ist der FCK schon jetzt eine Spitzenmannschaft - denn Erfolge feierte der Traditionsverein nie in seiner glorreichen Historie in erster Linie wegen fußballerischer Finesse.

Nachhaltiger als vor einem Jahr

Mit der der fulminanten Hinserie der vergangenen Saison, die der FCK auf dem vierten Rang abschloss, ist die laufende Saison nur bedingt zu vergleichen. Mit der Aufstiegseuphorie im Rücken spielte sich das Team vor einem Jahr in einen Rausch, der größere spielerische Mängel kaschierte. Jetzt ist die Mannschaft einen klaren Schritt weiter - und ein erneuter Einbruch in der Rückrunde unwahrscheinlicher. Denn schnelle Konter und lange Bälle bleiben eine gefährliche Waffe, sind aber nicht mehr die einzige Variante. Der FCK weiß im Herbst 2023 auch mit spielerischen Lösungen zu gefallen.

Nach der Länderspielpause warten zwei Härtetests: erst bei Fortuna Düsseldorf, dann zuhause gegen den Hamburger SV. Besteht der FCK in diesen Tagen, ist in dieser Saison fest mit ihm zu rechnen. Irgendwann müsste Schuster dann seine Definition überdenken.