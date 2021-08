Ist der CR7-Abschied für Juventus auch eine Art Befreiung?

Juventus hat nach drei Jahren das absolute Aushängeschild und einen der größten Torgaranten der Geschichte verloren. Doch Zeit für Trauer bleibt nicht - zumal der Abgang Cristiano Ronaldos auch eine große Chance sein kann.

Auf den ersten Blick tut der Verlust von Cristiano Ronaldo, der vorbehaltich der Aushandlung der persönlichen Vertragsbedingungen, des Visums und des obligatorischen Medizinchecks zu seiner alten Liebe Manchester United zurückkehren wird, natürlich sehr weh. Denn mit dem Abgang des 36-Jährigen geht der Alten Dame die wohl größtmögliche Torgarantie im europäischen Fußball verloren. 101 Treffer in nur 134 Pflichtspielen hat der Portugiese in seinen drei Jahren in der Serie A erzielt - was zugleich zu zwei Meisterschaften sowie einem Pokaltriumph gereicht hat.



Diesbezüglich hat Cristiano Ronaldo selbst nochmals Abschiedsworte gen Juve-Fans und Klub gerichtet. Via Instagram hat der Europameister von 2016 geschrieben: "Heute habe ich mich von einem großartigen Klub verabschiedet, dem größten Verein in Italien und einem der größten in Europa. Und auch wenn wir nicht alle Ziele erreicht haben, so haben wir doch Großartiges geleistet und zusammen eine ziemlich schöne Geschichte geschrieben."

Mehr Freiheiten für "La Joya"?

Und jede Geschichte findet an irgendeinem Punkt mal ihr Ende - so wie nun im Falle von CR7, der den Klub laut Trainer Massimiliano Allegri bereits am Mittwoch von seiner ManUnited-Rückkehr informiert hat: "Cristiano hat mir gestern erzählt, dass er nicht mehr plant, in Turin zu bleiben." Und das sei ok so, berichtet der Coach weiter. Nun müsse der erst in diesem Sommer zurückgekehrte Fußballlehrer eben ohne den fünfmaligen Weltfußballer im Kader auskommen. Der Portugiese müsse ab sofort vergessen sein, so Allegri. "Das ist das Wichtigste. Denn uns erwartet direkt ein lebendiges und schnell wie gut spielendes Team (aus Empoli; Anm. d. Red.)."



Und auf einen lebendigen Turiner Angriff könnten nun auch die Fans der Bianconeri hoffen. Denn der Abschied eines großen Spielers bedeutet öfter auch mal neue Freiräume für die Spieler dahinter - in diesem Fall Paulo Dybala (27), Alvaro Morata (28), Federico Chiesa (23) und auch Dejan Kulusevski (21). Und gerade der in den letzten Monaten auch wegen Corona nie zu seiner Form findende Dybala hat beim Gastspiel in Udine vergangene Woche mit einer überragenden ersten Hälfte gezeigt, dass er in Abwesenheit von Cristiano Ronaldo die Verantwortung tragen kann.



Gut möglich ist es obendrein, dass die Juventus-Bosse bis zum Ende des Transferfensters nochmals die personellen Optionen ausloten werden. Schließlich spart sich der Vereine fortan das fürstliche Jahresgehalt der jetzigen ManUnited-Tormaschine.

