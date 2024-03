"Ist das Größte": Deutschlands Handballer kämpfen um Olympia-Traum

Auch die Handball-Nationalmannschaft von Deutschland will sich für die Sommerspiele in Paris qualifizieren - und setzt dabei auch auf den Heimvorteil in der Olympia-Quali. Für viele Spieler der jungen Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason wäre es die erste Teilnahme.

Olympia. Allein beim Klang des Wortes geraten Deutschlands Handballer ins Schwärmen. "Die EM im eigenen Land war einer meiner Kindheitsträume", sagt Lukas Mertens und seine Augen beginnen zu leuchten, "aber für jeden Sportler ist es das Größte, zu Olympia fahren zu dürfen, die Chance hast du nur alle vier Jahre."

Diese Chance will sich der Linksaußen des SC Magdeburg nicht entgehen lassen. Mertens gehört zu jenen zwölf Spielern im 17-köpfigen deutschen Team, die Olympische Spiele bislang nur aus dem Fernsehen kennen. Das soll sich nun ändern. Beim Viererturnier in Hannover will sich die deutsche Rasselbande eines der beiden Paris-Tickets sichern - und damit die schwelenden Diskussionen um die Zukunft von Bundestrainer Alfred Gislason endgültig beenden.

Start gegen Algerien

Das Programm hat es in sich. Dem Auftakt gegen Handball-Zwerg Algerien am Donnerstag (17.45 Uhr/Sport1 und Dyn) folgen die Kracher-Duelle mit Kroatien (Samstag, 14.30 Uhr/ZDF und Dyn) und Österreich (Sonntag, 14.10 Uhr/ARD und Dyn), in denen wohl die Entscheidung fällt. Gislason, dessen neuer Vertrag bis 2027 nur im Falle einer Olympia-Qualifikation gilt, sprach von "harten Aufgaben, aber die gehen wir selbstbewusst an. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir uns auf den Weg nach Paris machen werden."

Die Partie gegen die Algerier, gegen die zuletzt bei der WM 2023 ein 37:21-Sieg gelang, dürfte ein Aufgalopp werden. Doch vor allem die Spiele gegen Kroatien, das neuerdings vom früheren Bundestrainer und 2016er-EM-Goldschmied Dagur Sigurdsson betreut wird, und Österreich bergen eine enorme Stolpergefahr. Als Warnung gelten die Spiele bei der Heim-EM im Januar, als das DHB-Team gegen Österreich nur zu einem schmeichelhaften 22:22 kam und im sportlich bedeutungslosen Hauptrundenabschluss gegen Kroatien gar 24:30 verlor.

Heimvorteil für das große Ziel

"Wir spielen zu Hause, aber wir haben auch bei der EM daheim gespielt und gegen Österreich und Kroatien drei von vier Punkten liegen lassen", warnte Torhüter Andreas Wolff in der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten: "Einfach wird es nicht, aber wir wollen uns diese Chance nicht nehmen lassen."

Wolff weiß wie kein Zweiter im deutschen Team, wie Olympia-Qualifikation geht. Der erfahrene Keeper kämpft nach dem Bronze-Gewinn 2016 in Rio und Tokio 2021 (Viertelfinale) um seine dritte Olympia-Teilnahme, die beiden Kreisläufer Johannes Golla und Jannik Kohlbacher sowie Rechtsaußen Timo Kastening und Spielmacher Juri Knorr waren immerhin schon 2021 mit dabei.

Olympia, sagt DHB-Kapitän Golla, sei "ein Traum für jeden Sportler und eine Riesenchance auf eine Medaille". Vor der Kür in Paris gilt es für ihn und sein Team in den kommenden Tagen aber erstmal die Pflicht in Hannover zu verrichten.