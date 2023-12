Ist beim Darts vieles nur gestellt? "Das ist lächerlich"

Der Darts-Sport gewinnt seit Jahren immer mehr Anhänger - und gerade die allseits beliebte Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace ist für Fans ein heiß geliebtes Highlight, ob vor dem TV oder live im Ally Pally. Von kritischen Beobachtern gibt es derweil Vorwürfe, gegen die sich Verbandschef aber vehement wehrt.

Die Darts-WM lockt Besucher: Bunte Kostüme, laute Gesänge und stundenlange Darts-Action gehören um die Weihnachtszeit zum guten Ton im Alexandra Palace. IMAGO/Action Plus

Der seit 2008 als Chief of Executive der Professional Darts Corporation (PDC) angestellte Matthew Porter hält Vorwürfe, die Show bei der WM sei teilweise inszeniert, für unangebracht. Genau zielt der Darts-Chef darauf ab, dass von Kritikern oft Stimmen laut werden, die Fans würden etwa nur Feiern ob des Feierns Willen oder auch nur Stimmung machen, egal was auf der Bühne beim jeweiligen Duell passiert.

Doch diesbezüglich wird Darts-Verbandschef Porter laut. "Diese Vorwürfe verstehe ich überhaupt nicht. Das ist lächerlich. Es ist Sport, sie spielen um eine halbe Million Pfund. Millionen Zuschauer sind an den TV-Bildschirmen. Es könnte nicht weiter weg sein von einer geskripteten Show", sagte Porter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und kündigte zudem an, die WM auch langfristig im Ally Pally austragen zu wollen.

"Das ist einfach das, was passiert"

Spieler wie der dieses Jahr direkt ausgeschiedene Schotte Peter Wright, der gerne mit bunten Haaren und Klamotten auf die Bühne kommt (als Grinch zuletzt), agieren natürlich auch wie Kunstfiguren und täuschen so vielleicht manche darüber hinweg, dass hinter ihrem Sport auch viel Arbeit und Wille steckt. Bei der vergangenen WM hatte sich außerdem der Waliser Gerwyn Price im Viertelfinale plötzlich einen riesigen Gehörschutz aufgesetzt und gegen den Deutschen Gabriel "Gaga" Clemens das Halbfinale weitergespielt - ohne Erfolg am Ende. Die Bilder waren um die Sport-Welt gegangen und hatten Tageszeitungen sowie Online-Portale geziert.

Doch auch hierauf ließ Porter bei seiner Abwehrkritik nichts kommen. Der Darts-Chef sagte: "Jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Er (Price; Anm. d. Red.) wollte sie tragen. Er wird sie nicht noch einmal tragen, weil es nicht gut für ihn gelaufen ist."

Und: Auch in anderen Sportarten hätten Sportler "außergewöhnliche Entscheidungen getroffen", fügte der führende Funktionär an. "Das hat nichts mit geskriptet zu tun. Das ist einfach das, was passiert."