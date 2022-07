Ist Bayerns Kader stärker als letzte Saison?

Nach dem Abschied von Robert Lewandowski erlebt der FC Bayern eine Zeitenwende. Ist der neue Kader dennoch besser als in der vergangenen Spielzeit?

Sadio Mané, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch sind neu beim Rekordmeister - ein ganz großer Name fehlt ab sofort. Die Bayern müssen nun ohne die Scorerpunkte von Robert Lewandowski auskommen - und die gesamte Branche fragt sich, ob das die Nagelsmann-Elf hinbekommt.

Lewandowskis Quote soll auf mehrere Schultern verteilt werden, heißt es seitens der FCB-Bosse. Die Führung in der zuletzt anfälligen Defensive wird de Ligt übernehmen und damit das werden, was einst David Alaba für die Münchner war: Bayerns Abwehrchef.

Mit Mané und de Ligt, aber ohne Lewandowski: Hat der neue Kader des FC Bayern an Qualität zugelegt im Vergleich zum Vorjahr? Stimmen Sie ab!

