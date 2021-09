Ist Bayerns Kader gut genug? Eine Analyse

Die Transferphase ist rum, die Spieler in der Länderspielpause, in einer Woche geht's bei Titelkonkurrent RB Leipzig in der Liga weiter. Hat sich der FC Bayern für seine Ziele ausreichend verstärkt? Der kicker erklärt, worauf es in dieser Saison bei den Münchner personell ankommt.

Viel wurde spekuliert und diskutiert über die Transferpolitik beim FC Bayern. Drei Tage nachdem der Markt das Handeln eingestellt hat, bleiben die Fragen: Ist Münchens Kader breit genug? Reicht die Qualität im Team für die großen Ambitionen des deutschen Rekordmeisters auf internationaler Ebene? Hat der FCB etwas versäumt und so der Konkurrenz eine Chance ermöglicht? Oder ist die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auch in diesem Jahr wieder nicht zu stoppen?

Ein Blick auf die erste Elf der Bayern - mit Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnaby, Thomas Müller, Kingsley Coman und Robert Lewandowski - sagt: Es ist die beste Startformation der Liga. Dieses Personal, so wie es auf dem Papier steht, ist qualitativ besser als die erste Elf der restlichen 17 Vereine. Bleiben diese Spieler von schwereren Verletzungen verschont, werden die Münchner auch im zehnten Jahr in Folge schwer bis kaum zu bremsen sein - zumindest national.

Der Kader sollte quantitativ ausreichend besetzt sein

Doch was passiert, wenn Profis zur Unzeit ausfallen? In der Abwehr gibt es mit Niklas Süle, Tanguy Nianzou und Josip Stanisic drei Alternativen, Hernandez und Pavard sind zudem außen wie innen einsetzbar. Im Mittelfeldzentrum hat der FCB durch den Transfer von Marcel Sabitzer und dem Nicht-Transfer von Corentin Tolisso Stellvertreter geholt beziehungsweise gehalten, die in einer langen Saison, so wie sie sich die Bayern wünschen, sehr wertvoll sein werden.

Auf dem Flügel gibt es neben Gnabry und Coman mit Leroy Sané und Jamal Musiala insgesamt vier Spieler für zwei Positionen. Quantitativ sollte das reichen. Und im Sturm verfügt der deutsche Dauerchampion mit Eric Maxim Choupo-Moting über einen soliden Back-up, der seinen Job erfüllt. Heißt zusammengefasst: Die Positionen sollten ausreichend besetzt sein. Und vor allem so, dass es kein Murren und wenig unzufriedene Profis geben sollte.

Von den Flügelspielern wird mehr erwartet - gerade von Gnabry und Sané

Ob dieses nun vorhandene Spielermaterial allerdings den Substanzverlust der vergangenen Jahre aufwiegt - Thiago, David Alaba, Jerome Boateng, Javi Martinez, Ivan Perisic, Philippe Coutinho -, muss es erst beweisen. Gerade die Defensive muss sich finden. In der Feinabstimmung und im Spielaufbau. Die Offensive hingegen steht und fällt mit der Anwesenheit von Lewandowski, der in Kombination mit Müller ein grandioses Duo stellt - gefordert sind da eher die Flügelspieler, von den die Entscheider an der Säbener Straße mehr erwarten. Gerade von Sané und Gnabry, die im europäischen Vergleich zulegen müssen - sofern man das von Präsident Herbert Hainer ausgerufene Ziel, unter den drei besten Teams dieses Kontinents sein zu wollen, erreichen möchte.

Gemessen und bewertet wird die Bayern-Saison immer am Abschneiden in der Königsklasse. Die Champions League ist der Leistungskurs, während die Bundesliga und der DFB-Pokal zwar Pflicht-, aber nur gefühlte Nebenfächer sind. In diesen Wettbewerben kann sich der FCB wohl nur selbst im Weg stehen.