Israel-Spiel in Bosnien-Herzegowina abgesagt

Nach ihrem Aus im Play-off-Halbfinale zur EM in Deutschland findet das Freundschaftsspiel der Israelis gegen Bosnien-Herzegowina in Sarajevo nicht statt.

Das Testspiel der israelischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina ist abgesagt worden. Die Partie war für Dienstag in Sarajevo angesetzt worden. Am Donnerstag waren beide Mannschaften im Play-off-Halbfinale zur Europameisterschaft im Sommer in Deutschland gescheitert. Bosnien verlor gegen die Ukraine mit 1:2, Israel musste sich in Budapest Island mit 1:4 geschlagen geben.

Grund der Absage ist die Sicherheitslage. Durch den Gaza-Krieg wurde die Partie der Israelis als Hochrisikospiel gewertet. "Aufgrund der angespannten Situation hat mich die UEFA sofort nach Spielschluss kontaktiert und gefragt, ob wir das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina, das für beide Nationalmannschaften unbedeutend ist, absagen können", sagte Israels Verbandschef Shino Zoertz am Freitag.