Gandelman trifft Tschechien spät ins Herz: Israel steht im Viertelfinale

Israel hat enttäuschende Tschechen knapp mit 1:0 besiegt und steht damit im Viertelfinale der U-21-Europameisterschaft. In einer über weite Strecken zähen Angelegenheit reichte Gandelmans Kopfballtor in der Schlussphase.

Am letzten Spieltag der EM-Gruppenphase standen in Gruppe C noch einige Entscheidungen aus. Im Parallelspiel der DFB-Elf standen sich Israel und Tschechien gegenüber. Während den Tschechen ein Zähler für das Viertfinale gereicht hätte, benötigten die Israelis einen Sieg - und mussten währenddessen auf den Ausgang beim Duell der Deutschen mit den Three Lions blicken.

Israel startet mutig

Nach einem munteren Start in Kuatisi, Israel verzeichnete gleich zu Beginn durch Gloukh (3.) und Turgeman (4.) zwei Abschlüsse, flachte das Spiel schnell ab. Beide Mannschaften waren bemüht, doch die Partie war von vielen Fehlpässen und Ungenauigkeiten geprägt, wodurch die Offensivbemühungen verpufften.

Die Israelis wirkten etwas gefährlicher, doch nach aussichtsreichen Ansätzen kam der letzte Pass nicht an. Auf Seiten der Tschechen, die mit einem 2:1-Sieg über Deutschland im Rücken antraten, funktionierte so gut wie gar nichts. Folgerichtig ging es nach 45 zähen Minuten torlos in die Kabinen.

Turgeman hat die erste echte Chance

Im zweiten Durchgang änderte sich nicht viel: Die Offensivabteilungen beider Teams erwischten einen schwachen Tag und enttäuschten über weite Strecken. In der 55. Minute gab es immerhin die erste dicke Chance der Partie, als Turgeman aus spitzem Winkel das tschechische Außennetz traf.

Zähe Partie auch in Hälfte zwei

Echten Schwung konnte Israel aus dieser Möglichkeit jedoch nicht mitnehmen. Es blieb eine mühsame Angelegenheit ohne gefährliche Torraumszenen. Tschechien reichte das Remis - und zog sich daher weit zurück, während den Israelis lange die Ideen fehlten.

Gandelman schießt Israel ins Viertelfinale

Ein wenig aus dem Nichts ging Israel dann doch in Führung: Gloukh brachte eine butterweiche Hereingabe auf Gandelman, der relativ freistehend rechts einköpfte (82.). Daraufhin war die Elf von Guy Luzon dem 2:0 näher, als die Tschechen dem so wichtigen Ausgleich: Gloukh (86., 89.) und Hajaj (86.) hatten den nächsten Treffer auf dem Fuß, brachten die Kugel jedoch nicht im Tor unter.

Das sollte sich nicht mehr rächen, denn ein enttäuschendes Tschechien blieb auch in der Nachspielzeit ohne echte Torchance. Israel beendet die Gruppe C damit auf Platz zwei und folgt England ins Viertelfinale, wo am Samstag Gastgeber Georgien (18 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet. Neben den Tschechen ist auch die DFB-Elf (0:2 gegen England) ausgeschieden.