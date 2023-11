Ausgleich aus dem Nichts: Israel entreißt der Schweiz das EM-Ticket

Lange hatten die Schweizer am Mittwoch das EM-Ticket sicher in der Tasche - doch dann glich Israel spät aus. Die Chancen der Eidgenossen auf die Endrunde 2024 in Deutschland bleiben trotzdem sehr gut.

Gut einen Monat nach dem Angriff auf ihre Heimat bestritt Israels Nationalmannschaft am Sonntag wieder ein Länderspiel. Im Kosovo gab es eine 0:1-Niederlage. Am Mittwoch stand im ungarischen Felcsut die nächste Partie gegen die Schweiz auf dem Programm. Das letzte Länderspiel der Eidgenossen um Coach Murat Yakin endete 3:3 gegen Belarus.

Mit vier Siegen und drei Remis war die Schweiz in der EM-Qualifikation noch ungeschlagen und hatte daher bereits am Mittwoch die Chance, mit einem Sieg das Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu buchen.

Rekord für Xhaka - Vargas köpft ein

Mit Anpfiff war direkt klar: Xhaka bestritt sein 119. Länderspiel und stieg damit zum Rekord-Nationalspieler der Schweiz auf. Zuvor hatte er sich Platz eins mit Heinz Hermann geteilt.

Die Schweiz ging als Favorit ins Spiel - und startete direkt tonangebend. Vargas ließ zunächst eine gute Chance aus (9.) und traf dann nach dem Lattenkracher von Okafor (20.). Aber der Treffer zählte aufgrund eines minimalen Schubsers des Augsburgers nicht. Auch Israel zeigte sich ab und an in der Offensive, Turgeman hätte Sommer mit seinem Abschluss von der Mittellinie beinahe überrascht (33.). In die Pause ging es verdientermaßen mit einem 1:0 für die Schweiz, denn Vargas durfte nach einer Fernandes-Flanke ungehindert einköpften (36.). Der Mann vom FCA hätte beinahe noch vor dem Seitenwechsel das 2:0 nachgelegt, er traf nur die Latte (41.).

Israel gleicht aus dem Nichts aus

Im zweiten Durchgang ging es in Sachen Chancen eher ruhig zu. Die Schweizer hatten die Partie im Griff, waren nur einmal etwas im Glück, dass es in der 52. Minute keinen Elfmeter gab, als Zesiger den Ball an den Arm bekam. Nach vorne setzten die Eidgenossen immer mal wieder Nadelstiche, Amdouni schoss links vorbei (62.) und Zakaria prüfte Glazer (75.).

Es deutete recht wenig auf den Ausgleich hin, doch das muss im Fußball ja nicht immer etwas heißen. Denn in der 88. Minute glich Israel aus dem Nichts aus, da Weissman im Strafraum richtig stand und rechts oben traf. Den negativen Schlusspunkt der Partie setzte Fernandes, der nach einer üblen Grätsche von hinten gegen Turgeman Rot sah.

Ergebnistechnisch blieb es beim 1:1 und die Schweizer müssen auf die direkte Qualifikation für die EM warten. Vielleicht gelingt dies ja am 9. Spieltag: Am Samstag (20.45 Uhr) empfangen die Eidgenossen, die bei nur noch zwei Spielen vier Punkte Vorsprung auf Rang drei haben, den Kosovo. Zur selben Zeit empfängt Israel Rumänien. Gespielt wird erneut im ungarischen Felcsut.