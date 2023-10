Israel gegen die Schweiz soll am 15. November ausgetragen werden

Nach der Eskalation im Nahen Osten wurde die Partie zwischen Israel und der Schweiz abgesagt. Nun gab die UEFA einen Nachholtermin bekannt.

Wie der kontinentale Verband am Dienstagabend mitteilte, soll die Partie am 15. November um 20.45 Uhr ausgetragen werden. Wo das Spiel stattfinden wird, ist aber noch offen. Der Spielort werde "zu gegebener Zeit" festgelegt.

Ursprünglich hätte das Match der Gruppe I an diesem Donnerstag (20.45 Uhr) in Tel Aviv über die Bühne gehen sollen. Allerdings rief Israel nach dem Angriff palästinensischer Terrorgruppen den Kriegszustand aus, sämtliche internationale Sportveranstaltungen wurden verschoben.

Die Schweiz führt vor dem 7. Spieltag die Tabelle der Gruppe I mit 14 Punkten an, Israel liegt mit elf Punkten auf Rang drei. Damit wird die Schweiz in der letzten Länderspielwoche des Jahres 2023 drei Partien im Rahmen der EM-Qualifikation austragen. Nach der Partie gegen Israel empfängt die "Nati" am 18. November die Auswahl des Kosovos, am 21. November gastiert sie in Rumänien (jeweils 20.45 MEZ).