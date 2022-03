Effektiv in Israel: Deutsche U 21 macht großen Schritt in Richtung EM

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft hat das Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe B knapp mit 1:0 bei Verfolger Israel gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft gemacht. Dazu genügte der DFB-Elf eine einzige hochkarätige Chance in 90 Minuten.

Kurz vor Anpfiff hatte die deutsche Mannschaft eine unangenehme Nachricht ereilt: Kapitän Burkardt, eigentlich für die Startelf vorgesehen, musste wegen einer Verhärtung im hinteren Oberschenkel kurzfristig passen. Thielmann, der eigentlich aus der Formation hätte rotieren sollen, spielte somit doch von Beginn an - ebenso wie Tillman und Bella Kotchap (für Bauer), die nach dem 4:0 gegen Lettland neu ins Team rückten.

Burkardts Kapitänsbinde ging indes an Stiller, der mit seinen Standardsituationen für die einzige echte Gefahr in der ersten Hälfte sorgte und Abschlüsse von Tillman (8.) und Dardai (12.) vorbereitete. Aus dem Spiel heraus blieben die Bemühungen des deutschen Teams trotz klarer Balldominanz überschaubar. Israel machte das Zentrum dicht, agierte giftig in den Zweikämpfen und ließ kaum gefährliche Angriffe zu. Resultat: Eine äußerst ereignisarme erste Hälfte, in der beide Teams zu keinen nennenswerten Gelegenheiten aus dem Spiel heraus kamen.

Ein starker Antritt von Thielmann genügt

Das änderte sich nur kurz nach Wiederbeginn - und es war Israel, das die erste gute Chance hatte, der eingewechselte Davida vergab aus spitzem Winkel (49.). Die Hausherren agierten nach der Pause im 4-3-3 und waren nun tatsächlich das bessere Team - doch genau in die beste Phase Israels schlug das deutsche Team dann eiskalt zu. Ein entschlossener Antritt von Thielmann über links und ein kluger Querpass auf den nachgerückten Katterbach genügten - und schon lag das DFB-Team leicht schmeichelhaft vorne (60.).

Kurz darauf hatte der Torschütze dann auch Glück, dass Abada einen groben Patzer nicht zum Ausgleich nutzen konnte (71.) - der alles andere als unverdient gewesen wäre. Die Israelis wurden immer offensiver, die deutsche Defensive verteidigte aber weitgehend clever und vor allem leidenschaftlich: Vagnoman und Bella Kotchap warfen sich in zwei gefährliche Abschlüsse des eingewechselten Buganim (85., 88.) und retteten so den etwas glücklichen Erfolg über die Zeit.

Zusätzlich gut für das deutsche Team: Polen hatte zuvor gegen Ungarn nur 1:1 gespielt, der Vorsprung auf Rang zwei beträgt somit nun fünf Punkte. Bereits beim nächsten Qualifikationsspiel am 3. Juni gegen Ungarn kann Di Salvos Team die Qualifikation unter Dach und Fach bringen.