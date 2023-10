Israel-feindlicher Post: Nizza suspendiert Nationalspieler Atal

Weil er einen Israel-feindlichen Beitrag teilte, hat OGC Nizza seinen Mittelfeldspieler Youcef Atal suspendiert. Und dem Algerier droht noch weiterer Ärger.

Youcef Atal spielt vorerst nicht mehr für OGC Nizza. Wie der derzeitige Tabellenzweite der Ligue 1 am Mittwoch offiziell bekanntgab, wurde der 32-malige algerische Nationalspieler "bis auf Weiteres" suspendiert. Erst am Dienstag hatte der 1. FSV Mainz 05 in einem ähnlichen Fall seinen Angreifer Anwar El Ghazi freigestellt.

Atal hatte am Samstag das Video eines palästinischen Predigers geteilt, in dem dieser Israel-feindliche Parolen verbreitet. Zwar löschte der 27 Jahre alte Mittelfeldmann den Instagram-Beitrag wenige Stunden später wieder und entschuldigte sich öffentlich, dennoch blieb die Aktion nicht ohne Folgen.

Auch die Staatsanwaltschaft wurde bereits tätig

Die Staatsanwaltschaft Nizza hatte bereits eine Voruntersuchung wegen "Verherrlichung des Terrorismus und öffentlicher Aufstachelung zu Hass oder Gewalt aufgrund einer bestimmten Religion" eingeleitet. Nun reagierte sein Arbeitgeber mit der Suspendierung, Atal habe gegen die Werte im Verein verstoßen.

"Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus der algerischen Nationalmannschaft, in der er seit dem 9. Oktober weilte, wurde Youcef Atal von den Verantwortlichen des OGC Nizza zu einem Gespräch gebeten", heißt es in der Klubmitteilung. Zwar gehe man davon aus, "dass der Spieler seinen Fehler eingesehen hat, indem er das Teilen der Veröffentlichung schnell zurückgenommen und sich schriftlich entschuldigt hat. In Anbetracht der Art und der Schwere der Veröffentlichung hat der Verein jedoch beschlossen, sofortige disziplinarische Maßnahmen gegen den Spieler zu ergreifen, bevor die sportlichen und rechtlichen Behörden tätig werden." Welcher Ärger Atal von deren Seite noch droht, bleibt abzuwarten.

Atal kam bislang in sechs von acht Ligaspielen 2023/24 für Nizza zum Einsatz, wobei er fünfmal in der Startelf stand (ein Tor). Als einziges noch ungeschlagenes Team ist die Mannschaft um Trainer Francesco Farioli und Abwehrmann Dante mit einem Punkt Rückstand auf die AS Monaco und knapp vor Titelverteidiger Paris St. Germain Zweiter der Ligue 1.