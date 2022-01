Isolation in Dubai: Zagadou fehlt zum Auftakt in Frankfurt

Der Start ins neue Jahr verläuft für Dan-Axel Zagadou nicht wirklich gut: Der Abwehrspieler fehlt beim Auftakt in Frankfurt.

Am 6. November 2021 kehrte Zagadou nach einer schweren Knieverletzung nach knapp neun Monaten wieder auf den Platz zurück, bei der 1:2-Niederlage in Leipzig feierte er sein Comeback. Nun muss sich der Innenverteidiger des BVB erneut gedulden. Zagadou wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Verein am Sonntag mitteilte.

Der 22-Jährige fällt somit für den Auftakt 2022 am kommenden Samstagabend bei Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aus. Zagadou befindet sich an seinem Urlaubsort in Dubai in Isolation, wie der BVB wissen ließ.

Auf fünf Liga-Einsätze für Borussia Dortmund brachte es Zagadou in der laufenden Spielzeit, auf den sechsten muss er warten.