Ismail und Schwabe verlassen Bayreuth

Die SpVgg Bayreuth hat zwei Abgänge verkündet. David Ismail (21) verlässt seine Geburtsstadt und wird künftig in den USA studieren. Der Mittelfeldakteur schoss 2023/24 in 23 Regionalliga-Matches einen Treffer. Offensivspieler Kilian Schwabe (19) kam für die Altstadt bisher auf zwei Viertliga-Einsätze. Schwabe hat sich gegen das Vertragsangebot der Bayreuther entschieden und wechselt in die Bayernliga zum TSV Neudrossenfeld.