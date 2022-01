Island springt auf Rang zwei - Frankreich am Abend unter Zugzwang

Wer folgt Dänemark, Spanien und Norwegen ins Halbfinale der Handball-EM? Das klärt sich an diesem Mittwoch. Am Nachmittag hat Island mit einem 34:24 gegen Montenegro vorgelegt und sich auf Platz zwei verbessert - nun steht Frankreich am Abend unter Druck.

Siegerfaust: Island jubelt gegen Montenegro, hier in Person von Elvar Asgeirsson. picture alliance