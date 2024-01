Island mit personellen Sorgen vor letztem EM-Spiel

Island kämpft mit Verletzungen, Krankheiten und Ausfällen einiger ihrer Top-Spieler vor ihrem letzten Auftritt bei der Handball-EM 2024 heute Mittag gegen Österreich. Islands Cheftrainer Snorri Steinn Guðjónsson reagierte und nominierte einen Bundesliga-Spieler nach.

Trotz des 35:30-Erfolg in der Hauptrunde gegen Kroatien konnte sich Island nicht so recht über den Sieg freuen. Denn das als Geheimfavorit gehandelte isländische Team hat mit einigen personellen Sorgen in der letzten Phase des Turniers zu kämpfen.

Mit Gisli Kristjáns­son und Ímir Örn Gíslason werden zwei wichtige Säulen im Spiel der Isländer definitiv das Spiel gegen Österreich verpassen. Abwehrchef Gíslason ist nach einer roten Karte im Spiel gegen die Kroaten für ein Spiel gesperrt, wie der Verband auf seiner Webseite bekannt gab.

Island ohne Kristjáns­son

Gisli Kristjáns­son fiel ebenfalls während des Spiels aus: Der 23-Jährige verletzte sich in der Anfangsphase am linken Fuß und konnte nicht weitermachen. Noch steht eine genaue Diagnose und die damit verbundene Ausfallzeit des Spielmachers des SC Magdeburgs aus. Gegen Österreich wird Kristjáns­son jedoch auf jeden Fall fehlen.

"Es ist sehr schlimm, aufzutreten und zu gehen. Es handelt sich um eine Knochenprellung und möglicherweise um einen Riss im Fußrücken, aber zum Glück ist es kein Bruch. Ich habe das Schlimmste befürchtet, weil es so weh tat, auf mein Bein zu treten, aber es ist sehr enttäuschend, das Turnier nicht beenden zu können", erklärte Gisli Kristjáns­son gegenüber der isländischen Zeitung Morgunbladid hinzu.

"Im besten Fall bin ich ein paar Tage raus, im schlimmsten Fall sind es ein paar Wochen. Ich nehme einfach einen Tag nach dem anderen“, so Kristjáns­son.

Bundesligaspieler nachnominiert

Dazu berichtet Morgunbladid, dass eine Krankheitswelle das isländische Team im Griff hat. So haben Janus Daði Smárason and Ómar Ingi Magnússon das Spiel gegen Kroatien bereits verpasst, ob die beiden Magdeburger im letzten Spiel gegen die Österreicher auf die Platte zurückkehren können, ist noch unklar. Die Einsätze von Kristján Örn Kristjánsson and Óðinn Þór Ríkhardsson seien ebenfalls noch offen.

Aufgrund der langen Liste der Ausfälle war Islands Cheftrainer Snorri Steinn Guðjónsson gezwungen zu reagieren und nominierte gestern Teitur Örn Einarsson für das letzte Spiel der Isländer bei der Handball-EM 2024 nach. Der Rückraumspieler der SG Flensburg-Handewitt sei gestern beim Team angekommen, wie der Verband mitteilte.