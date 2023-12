Island gibt vorläufigen EM-Kader bekannt

Snorri Steinn Guðjónsson hat gestern seinen vorläufigen Kader, bestehend aus 20 Spielern, für die anstehende Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland bekannt gegeben. Dabei verlässt sich der isländische Nationaltrainer auf zahlreiche bundesligaerfahrene Spieler.

Große Überraschungen im EM-Kader von Island gibt es nicht. Insgesamt neun Spieler, die in der Handball-Bundesliga spielen, haben den Sprung in den Kader geschafft, allen Gísli Kristjánsson, der nach seiner schweren Schulterverletzung vor kurzem sein Comeback gefeiert hatte. Mit im Kader steht neben Kristjánsson auch sein Magdeburger Mitspieler Ómar Ingi Magnússon und Janus Smárason.

Die MT Melsungen hat mit Arnar Arnarsson und Elvar Örn Jónsson zwei Spieler, die bei der EM zum Einsatz kommen könnten, ebenso wie der SC DHfK Leipzig. Während Viggó Kristjánsson zum vierten Mal an einem großen internationalen Turnier teilnimmt, ist Andri Rúnarsson der einzige Debütant im Team von Cheftrainer Snorri Steinn Guðjónsson.

Elliði Viðarsson vom VfL Gummersbach und Rhein-Neckar Löwe Ýmir Gíslason komplettieren die Runde an HBL-Spielern im Kader der Isländer. Neben den Bundesligaspielern Teitur Einarsson (SG Flensburg-Handewitt), Daniel Ingason (HBW Balingen-Weilstetten), Arnor Oskarsson (Rhein-Neckar Löwe) ebenso wie Hakon Styrmisson (VfL Gummersbach) steht auch Alexander Pettersson (Al Arabi) nur im erweiterten Kader der isländischen Nationalmannschaft.

Im Zuge der EM-Vorbereitung wird Island amd 6. und 8. Januar zwei Testspiele gegen Österreich bestreiten. Am 12. Januar wird das Team dann in die Handball-EM in die Gruppenphase mit dem Duell gegen Serbien starten. Danach stehen die beiden weiteren Partien gegen Montenegro (14. Januar) und Ungarn (16. Januar) an.

Vorläufiger EM-Kader von Island

Torhüter:



Björgvin Páll Gústavsson, Valur (258/21)

Viktor Gísli Hallgrímsson, HBC Nantes (49/1)

Feldspieler:



Arnar Freyr Arnarsson, MT Melsungen (85/94)

Andri Már Rúnarsson, SC DHfK Leipzig Handball (0/0)

Aron Pálmarsson, FH (168/644)

Bjarki Már Elísson, Telekom Veszprém (105/365)

Einar Þorsteinn Ólafsson, Fredericia (2/0)

Elliði Snær Viðarsson, VfL Gummersbach (37/68)

Elvar Örn Jónsson, MT Melsungen (66/157)

Gísli Þorgeir Kristjánsson, SC Magdeburg (51/113)

Haukar Þrastarsson, Barlinek Industria Kielce (23/28)

Janus Daði Smárason, SC Magdeburg (72/114)

Kristján Örn Kristjánsson, Pays d’Aix Université Club Handball (29/60)

Óðinn Þór Ríkharðsson, Kadetten Schaffhausen (30/89)

Ómar Ingi Magnússon, SC Magdeburg (74/354)

Sigvaldi Björn Guðjónsson, Kolstad Håndball (63/172)

Stiven Tobar Valencia, Benfica (6/6)

Viggó Kristjánsson, SC DHfK Leipzig Handball (44/114)

Þorsteinn Leó Gunnarsson, Afturelding (3/1)

Ýmir Örn Gíslason, Rhein-Neckar Löwen (76/35)