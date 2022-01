Pesic stiehlt Hallgrimsson die Show: Kroatien gewinnt Krimi gegen Island

Auf und ab ging es in der Partie zwischen Kroatien und Island, letztlich hatten die Kroaten in einem hochspannendem Match den längeren Atem. Beide Torhüter zeigten starke Leistungen.

Die Franzosen hatte er schon bis zum Äußersten entnervt, der junge Viktor Hallgrimsson war zu Recht zum Man of the Match ernannt worden. Auch gegen Kroatien erwischte der zukünftige Keeper von Paris St. Germain einen klasse Start - vier Paraden in den ersten zehn Minuten standen für den Isländer zu Buche. Da auch die restliche Abwehr aufmerksam war, stand es nach 12 Minuten 4:2, Kroatien nahm die frühe Auszeit. Die nächsten zwei Würfe hielt Hallgrimsson trotzdem, genauso wie übrigens sein Gegenüber Ivan Pesic.

Angeführt vom treffsicheren Magnusson (fünf Tore bis zur Pause) zog Island danach auf 10:5 (24.) davon, doch trotz eines Wechselfehlers und der damit verbundenen Zwei-Minuten-Strafe blieb Kroatien dran. Die Anspiele an den Kreis funktionierten, Altmeister Cupic verwandelte zweimal aus sieben Metern sicher. Halbzeitstand nach einem Gewaltwurf von Lucin: nur noch 12:10 für Island.

Die Kroaten knüpften nach der Pause an ihre Leistung an und gingen in der 36. Minute erstmals in Führung (14:13) - auch, weil Keeper Pesic nun seinerseits heiß lief. Nach zerfahrenen Minuten gönnte Trainer Gudmundsson der Partie beim Stand von 16:14 für Kroatien eine Auszeit (41.). Es half nichts: Gudmundsson griff ganze zwei Minuten später beim Stand von 14:18 schon wieder zur grünen Karte.

Doch auch danach war zunächst keine Wende in Sicht, auch wenn Island nicht mehr so nervös agierte. Lucin wusste aber immer wieder aus dem Rückraum zu überzeugen, die kreativen kroatischen Kreisanspiele unterband Island zu selten.

Nacinovic bricht den Bann - Gadza trifft entscheidend

Zehn Minuten vor Schluss lag der Vize-Europameister zwar immer noch mit zwei Tore vorne, doch Island stand defensiv immer kompakter und überwand Pesic (am Ende 12 Paraden) immer häufiger. Folgerichtig der Ausgleich in der 53. Minute: Asgeirsson nagelte den Ball aus dem linken Rückraum in die Maschen, Thorkelsson besorgte den 22:21-Führungstreffer von Linksaußen (56.), während den Kroaten zahlreiche technische Fehler wie Stürmerfouls oder Schrittfehler unterliefen. Gute zehn Minuten blieb Kroatien ohne Treffer, ehe Nacinovic zwei Minuten vor Schluss zum 22:22 traf.

Hochspannung also in den Schlusssekunden: Asgeirsson warf völlig unbedrängt am Tor vorbei, bei angezeigtem Zeitspiel traf Gadza für Kroatien zum 23:22. Ein abschließender Freiwurf Islands wurde geblockt - danach war Kroatien im Ziel!

Kroatien fuhr damit die ersten Punkte in der Hauptrunde ein, die aber nicht mehr für den Halbfinaleinzug reichen werden. Island verpasste unterdessen die Riesenchance, den Kontrahenten Frankreich unter Druck zu setzen. Beide haben vier Zähler, die Franzosen können aber schon mit einem Remis gegen Montenegro heute Abend (20.30 Uhr) vorbeiziehen.

Island - Kroatien 22:23 (12:10)

Island: Gustavsson, Hallgrimsson - Thorkelsson 6, Gudjonsson 5, O. I. Magnusson 5/2, Asgeirsson 4, Gislason 1, Vidarsson 1, Aronsson, Einarsson, Jonsson, K. Ö. Kristjansson, V. Kristjansson, M. O. Magnusson

Kroatien: Pesic, Pilipovic - Lucin 6, Cupic 5/5, Martinovic 5, Maric 2, Cindric 1, Gadza 1, Jelinic 1, Nacinovic 1, Srna 1, Cavar, Glavas, Gojun, Maras, Sipic

Schiedsrichter: Robert Schulze (Magdeburg)/Tobias Tönnies (Stendal)

Zuschauer: 4522

Strafminuten: 4 / 6