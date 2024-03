Islamovic waren Konsequenzen bewusst: "Bin völlig fein damit"

Die Teilnahme an den russischen "Games of the Future" kosteten Ajdin Islamovic seinen Job bei Greuther Fürth. Folgen, die er willentlich in Kauf nahm, wie er in einer neuen Stellungnahme mitteilt, die tief blicken lässt.

"Ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ich mal ein Statement veröffentlichen müsste, aber es wird Zeit", leitet Ajdin Islamovic einen Beitrag auf seinem TikTok-Profil ein, in dem er auf die ihm entgegenschlagende Kritik nach seinem Rauswurf bei Greuther Fürth reagiert. Die Spielvereinigung hatte ihren FC-Profi Ende Februar vor die Tür gesetzt. Offiziell aus "disziplinarischen Gründen", die sich kurz darauf als Teilnahme an den russischen "Games of the Future" entpuppten - gegen das Kleeblatt-Veto.

Ein Schritt, für den Islamovic sich "scharf von den Medien in die Kritik genommen" fühlt. "Es wurde leider sehr viel hineininterpretiert und hochgepusht", befindet der FC-Profi, ohne diese Vorwürfe weiter zu konkretisieren. Dennoch wolle er sich deshalb nach seinen Aussagen gegenüber der Tageszeitung Standard ein letztes Mal zu dieser Thematik zu Wort melden. "Ich distanziere mich klar von der politischen Lage und den Geschehnissen in Russland und an den Grenzen", beteuert er und betont erneut, "kein Geld" für seine Teilnahme an dem Event in Kasan erhalten zu haben.

Islamovic auf dem Pfad des "eSportswashings"

Mitgebracht habe er aus Russland hingegen zahlreiche Eindrücke, Bilder und Videomaterial. Diese will er in naher Zukunft mit seinen Followern teilen und lässt in diesem Zusammenhang weitere pikante Äußerungen fallen. So hält er hinsichtlich Russlands zunächst fest, nur zu wissen und bewerten zu können, "was bei dem Event passiert ist und wie das abgelaufen ist", ehe er sich direkt an derzeitige und potenzielle zukünftige Unterstützer wendet: "Ich bitte darum, dass Politik, Rassismus und Vorurteile komplett weggelassen werden. Ich werde darüber nicht berichten." Weitere Stellungnahmen dazu werde es von ihm nicht geben.

Einordnungen des Geschehens in und um Russland wird man bei Islamovic' nachträglicher Berichterstattung zu den Zukunftsspielen aus Kasan also wohl vergebens suchen. Seine Behauptung, die an ihn gerichtete Kritik verstanden zu haben, kann daher zumindest angezweifelt werden. Schließlich zeigt der ehemalige Fürther keinerlei Einsicht, sondern begibt sich stattdessen mit der kontextlosen, positiven Darstellung der Veranstaltung sehenden Auges auf den Pfad des "eSportswashings", das im Zuge der "Games of the Future" als Vorwurf im Raum stand.

Traumveranstaltung schlägt Risiko

Ohnehin würde er die Reise nach Russland weiterhin nicht bereuen. "Leute, die mich kennen, wissen, wie kritisch ich bin und, dass ich erst eine Entscheidung treffe, wenn ich mir bestimmte Quellen ansehe und mit Freunden darüber rede", verweist Islamovic auf seinen Entscheidungsprozess und führt aus: "Mir waren die Konsequenzen und das Risiko, das ich eingehe, bewusst und ich bin völlig fein damit."

Wieso das der Fall sei? "Ganz einfach: Ich habe immer von so einem Event geträumt, bei dem der eSport und der Sport gemischt und zu einer Disziplin werden. Ich spiele Fußball und bin im eSport tätig und habe schon immer davon geträumt." Dass Islamovics Traumveranstaltung nun in Russland stieg, sei aus seiner Perspektive schlicht "scheiß Timing, aber ich habe nur aus sportlicher Sicht gehandelt und die Entscheidung getroffen". Der Arbeitsplatzverlust nach Teilnahme an einem russischem Turnier nur schlechtes Timing? Islamovic scheint nicht in den Sinn zu kommen, dass es um mehr gehen könnte: "Ich bin dankbar, dass ich den Schritt gewagt habe und ich habe es geliebt."