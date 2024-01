Isik: Von den Kickers nach Balingen

Balingen-Coach Murat Isik lotst mit Offensivakteur Halim Eroglu einen ehemaligen Schützling zu sich, den er in der Saison 2020/21 bereits in der U 17 des VfB Stuttgart coachte. Zuletzt kickte der heute 19-Jährige, der sich über die laufende Saison hinaus ligaunabhängig bei der TSG gebunden hat, für die Stuttgarter Kickers, kam in der laufenden Saison auf vier Regionalliga-Einsätze.