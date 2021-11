Isherwood gibt sich bescheiden und lobt Teamgeist

Nur zwei Gegentore in vier Spielen - dass der SV Darmstadt 98 derzeit so stabil steht, liegt auch an Thomas Isherwood. Der 23 Jahre alte Schwede bildet zusammen mit dem ein Jahr jüngeren Patric Pfeiffer eine bärenstarke Innenverteidigung.

Es war ein goldener Oktober für den SV Darmstadt 98 - und für Thomas Isherwood (kicker-Note 2,7). Zum Sandhausen-Spiel rückte Isherwood für den erkrankten Routinier Lasse Sobiech in die Startformation. Seither stand er immer über die gesamte Spielzeit auf dem Feld, und die Lilien verloren kein Spiel mehr.

Für den 23-Jährigen ist das vor allem das Ergebnis einer starken Teamleistung. Es mache für ihn die Arbeit leichter, wenn er ein gutes Team um sich habe. Pfeiffer sei ein starker Nebenmann. Torhüter Marcel Schuhen dirigiere von hinten. Die Viererkette agiere insgesamt gut. Aber auch die Spieler vor der Abwehr und sogar die Stürmer hätten ihren Anteil: "Defensivarbeit fängt schon vorne an", sagt er. "Wir haben die Mentalität, dass wir uns gegenseitig helfen."

Der erste Treffer lässt noch auf sich warten

Dabei schaltet sich der 1,95-Meter-Mann gerade bei Standardsituationen immer wieder in die Offensive ein. "Wir haben gute Standards", sagt er. Was Tobias Kempe da mache, grenze schon an Magie. Gegen Sandhausen verwertete Emir Karic einen abgewehrten Isherwood-Kopfball. Gegen Nürnberg setzte er seinen Gegenspieler Christopher Schindler so unter Druck, dass dieser den Ball ins eigene Tor köpfte. "Das war ein normaler Zweikampf", stellt Isherwood klar. Er sei dabei sogar selbst noch gestoßen worden. Wann er selbst zum ersten Mal für die Lilien treffe? Hoffentlich bald, antwortet er. "Aber ich will nicht darauf fokussieren, sondern auf die Dinge, die meine Aufgabe sind."

Der schwere Start in Darmstadt

Isherwood, der drei Jahre beim FC Bayern München ausgebildet worden war, stieß im vergangenen Januar zu den Lilien. Doch ein im Training erlittener Syndesmoseriss setzte ihn wochenlang matt. In der Sommervorbereitung warf ihn dann einen Muskelfaserriss zurück. Sein erstes Spiel in der Startformation bestritt er Anfang August beim Pokal-Aus gegen 1860 München, erstmals in der Liga kam er erst Ende September gegen Heidenheim zum Einsatz. Die Rückstände hat er mittlerweile komplett aufgeholt: "Ich bin stärker, ich bin fitter, ich fühle mich im Moment sehr gut", sagt er.

Jedes Spiel wie ein Pokal-Finale

Dem Spiel gegen Schalke am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fiebert er bereits entgegen, verweist auf den Ruf des Vereins, die Stärke des Kaders und das große Stadion. Dass die Lilien im Falle eines Sieges an Schalke vorbeiziehen könnten, spielt für Isherwood keine Rolle. "Ich gehe in jedes Spiel wie in ein Pokal-Finale", sagt er. Im Moment habe die Mannschaft einen guten Lauf und gehe ohne Angst vor den großen Namen des Gegners in die Partie. "Wir werden alles dafür tun, gegen Schalke zu punkten."