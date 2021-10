Iserlohn überrascht Adler - Schiedsrichter im Krankenhaus

Kaum war der 8. Spieltag beendet, ging es schon in der DEL mit Runde 9 weiter: Die Iserlohn Roosters überraschten dabei am Samstag die Adler Mannheim. Überschattet wurde das Spiel von einem folgenschweren Zusammenprall.

Nach sechs Siegen in Serie mussten sich die Adler Mannheim mal wieder geschlagen geben. Bei den Iserlohn Roosters setzte es eine 0:2-Niederlage. "Die Iserlohner waren aggressiver. Wir haben in der ersten Hälfte des Spiels viel zu viele Strafzeiten genommen", fasste Adler-Trainer Pavel Gross bei "MagentaSport" das Spiel zusammen: "Wir suchen keine Ausreden, der Sieg geht in Ordnung."

Joseph Whitney (15.) und Nicholas Schilkey (55.) trafen für die Iserlohner. Überschattet wurde das Spiel von einem folgenschweren Zusammenprall: Im zweiten Drittel krachte Linesman Andreas Kowert mit Adler-Stürmer Matthias Plachta zusammen, woraufhin der Schiedsrichter eine Kopfverletzung erlitt und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

In der Tabelle belegen die Kurpfälzer mit 17 Punkten Platz drei, Red Bull München (19) und die Grizzlys Wolfsburg (18) stehen besser da.