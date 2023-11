Iserlohn: Hommel tritt als Sportlicher Leiter zurück

Wie die Iserlohn Roosters am Donnerstag mitteilten, ist Christian Hommel nicht mehr Sportlicher Leiter des Klubs, der dem Rücktrittswunsch des 42-Jährigen entsprochen hat.

Nachdem Hommel am Mittwoch an den Verein herangetreten war und seinen Rücktrittswunsch geäußert hatte, hat der Klub im Rahmen einer Gesellschafterversammlung dessen Bitte abgesegnet: "Wir bedauern, dass Christian Hommel diese Entscheidung treffen musste, können seine Entscheidung allerdings nachvollziehen. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen und die vor allem in den Sozialen Medien teils menschenverachtend vorgetragene Kritik an seiner Person sind allerdings nicht der Hauptgrund für seine Bitte von seinen Aufgaben entbunden zu werden. Vielmehr hat er die Entscheidung vor allem für seine Familie getroffen", wird Wolfgang Brück als Geschäftsführender Gesellschafter der Sauerländer auf der vereinseigenen Website zitiert.

Vorausgegangen waren demnach Beleidigungen und heftige Kritik in den Sozialen Medien. Zudem soll die Familie Hommels verbal angegangen worden sein. "Es darf nicht sein, dass der so wichtige Kampf um den Klassenerhalt von der möglicherweise anhaltenden Kritik an meiner Person oder anderen Personen überschattet wird. Diese Mannschaft braucht echten Zusammenhalt, Fans und Verein als verschworene Einheit, von jetzt an bis zum letzten Spieltag", sagte Hommel in einer Videobotschaft an die Fans der Roosters.

Der Gesellschafterkreis, der die Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter eingeleitet hat, dankte Hommel für seine geleistete Arbeit in den zurückliegenden Jahren. Sein persönliches Engagement und seine besondere Identifikation mit seiner Aufgabe und den Iserlohn Roosters generell sei vorbildlich gewesen. Betrachtet man die Herausforderungen seiner Amtszeit, habe Christian Hommel viele gute Entscheidungen zugunsten des Klubs getroffen und seine Qualifikation unter Beweis gestellt.