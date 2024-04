Iserlohn hält Topscorer Dal Colle

Die Iserlohn Roosters haben den Vertrag mit ihrem Topscorer Michael Dal Colle verlängert.

Wie die Sauerländer am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der Kanadier einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Mit 16 Toren und 29 Vorlagen hatte der frühere NHL-Spieler Dal Colle großen Anteil daran, dass die Roosters noch den Klassenerhalt geschafft haben.

"Seine Performance ist auch anderen Teams nicht verborgen geblieben, deshalb freuen wir uns ganz besonders über seine Entscheidung, trotz anderer hochkarätiger Angebote hier in Iserlohn zu bleiben", sagte Axel Müffeler, der zusammen mit Trainer Doug Shedden die Kaderplanungen in Iserlohn verantwortet.

Aufholjagd von Erfolg gekrönt

Die Roosters hatten lange den letzten Tabellenplatz in der DEL belegt, nach einer Aufholjagd aber noch den Sprung auf Platz 13 geschafft. Dal Colle war 2023 aus Finnland an den Seilersee gewechselt. Zuvor hatte der Stürmer insgesamt sechs Spielzeiten bei den New York Islanders verbracht, die ihn 2014 beim NHL-Draft an fünfter Stelle auswählten. Dal Colle kommt auf 116 Spiele in der besten Liga der Welt.