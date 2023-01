Isco-Deal geplatzt - das entgeht Union Berlin in FIFA 23

Union Berlin stand kurz vor einem Transfer des vereinslosen Isco. Allerdings platzte der Deal. Was ist den Köpenickern entgangen? Wir machen den Check in FIFA 23.

Es bahnte sich ein Sensationstransfer bei Union Berlin an - letztlich ist der Wechsel von Isco zu den Köpenickern geplatzt. Ein großer Name, fünffacher Champions-League-Sieger mit Real Madrid, der nicht nur im analogen Fußball, sondern auch in FIFA 23 das Spiel der Berliner auf ein neues Level gehoben hätte.

Denn auf Anhieb wäre Isco nach derzeitigem Stand der höchstbewertete Spieler der Eisernen in FIFA. Zuletzt wurde der ehemalige Nationalspieler mit einer 82 eingestuft, das höchste Gesamtrating beim Bundesliga-Zweiten hat Sheraldo Becker mit 78.

Allerdings: Bei Isco könnte auch eine Abwertung im Raum stehen, wie zuletzt bei Cristiano Ronaldo, nach dessen Wechsel zu Al-Nasr. Grund dafür: Der ehemalige Madrilene war vor seinem möglichen Engagement rund vier Wochen vereinslos, zudem konnte er bei seiner letzten Station in Sevilla nicht überzeugen.

Spielerische Qualität im Mittelfeld

Dessen ungeachtet hätte Isco in FIFA 23 den Köpenickern spielerische Qualität im Mittelfeld gegeben. Aktuell agieren dort im analogen Fußball Jannik Haberer und Andreas Schäfer. In den FIFA-Werten Dribbling und Passen liegen beide eher im Durchschnitt.

Bessere Alternativen im Spiel wären Morten Thorsby und Genki Haraguchi, an das Niveau von Isco kommt allerdings keiner heran: 91 im Dribbling, 81 bei den Kurzpässen, 83 Übersicht, 90 Ballkontrolle, 80 Lange Pässe. Einziger Nachteil: Der Spanier ist eher langsam. 68 Beschleunigung und 62 Sprint stehen auf der Visitenkarte.

Die Kombination mit dem pfeilschnellen Sheraldo Becker hätte für viel Torgefahr sorgen können. Isco wäre mit seiner Passstärke in der Lage, Bälle präzise hinter die Kette zu schlagen. Ideal für Becker, der mit seinem Tempo davoneilen könnte. Bei enger stehenden gegnerischen Reihen hätte Isco zudem seine Stärke im Dribbling, durch das er Räume hätte generieren können.

Ist für Becker und Michel kein Durchkommen, wäre Isco auch jemand für den Abschluss gewesen. Als Eigenschaft besitzt er im Spiel "Finesse Schuss", seine Distanzschüsse werden mit 78 eingestuft. Rein finanziell hätten die Karrieremodus-Spieler einen Akteur mit gutem Verkaufswert. Zuletzt betrug Iscos Marktwert 29,5 Millionen Euro. Jedoch ist davon auszugehen, dass der Marktwert etwas sinkt, aufgrund oben genannter Gründe.

Keine Chemie-Probleme in FUT

In FIFA Ultimate Team (FUT) wäre der Spanier ohne große Herausforderungen auf die volle Chemie gekommen. Möglich wäre ein Team mit Union-Kollege Sheraldo Becker, der zu Beginn der Saison eine Spieler-des-Monats-Spezialkarte bekam. Damit wäre bereits ein Chemie-Punkt vergeben.

Zwei weitere gäbe es mit einer Kombination aus zwei Spielern derselben Nation und drei Spielern derselben Liga. Als gebürtiger Spanier gibt es in diesem Falle namenhafte Kollegen wie Pedri oder Ansu Fati. Aus der Bundesliga bieten sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern München starke Karten - nicht zuletzt Joao Cancelo, der zu den Münchenern wechselt.

In FIFA wäre der Isco-Transfer also in jeglicher Hinsicht gut gewesen. Mindestens an der Konsole hätte der Madrilene so manchen Spieler voranbringen können.