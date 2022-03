Irving vor Heimdebüt: Impfpflicht in New York entfällt

Seit Donnerstag gilt für Profisportler in New York keine Impfpflicht mehr. So könnte der ungeimpfte NBA-Star Kyrie Irving in der Nacht von Sonntag auf Montag (1.30 Uhr MEZ) gegen Charlotte sein Heimspiel-Debüt für die Brooklyn Nets geben.

Kyrie Irving, zuletzt beim Auswärtsspiel in Orlando. Nun darf er auch wieder daheim ran. IMAGO/Sports Press Photo